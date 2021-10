Humillante blindaje de Wiñazki a Macri en TN: "No es obvio"

Fue el ministro de Desarrollo Social Juan Zabatela que frenó al periodista macrista que quedó humillado en un intento de ocultar a Macri y lo que hizo cuando perdió en las PASO 2019.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabatela, brindó una entrevista a Nicolás Wiñazki en TN donde destacó los esfuerzos que viene llevando adelante el Gobierno nacional en pos del trabajo y la producción luego de escuchar a la población tras las elecciones PASO 2021 y terminó humillando al periodista en su intento de blindar a Macri y lo que hizo cuando perdió en las primarias de 2019.

Fue luego de que Wiñazki le haga una llamativa pregunta sobre cómo estaba anímicamente el presidente Alberto Fernández tras el resultado de los comicios, en un claro intento de dar algún golpe bajo. Sin embargo, Zabatela respondió con mucha definición: "Está bien, tomando decisiones todos los días y haciendo cargo de los problemas de la Argentina y fundamentalmente no enojándose cuando la sociedad no vota como queremos".

Ante la respuesta, el periodista macrista interrumpió y dijo: "Eso es obvio", en relación a que el presidente no se enoje con los votantes para rápidamente pasar a otra pregunta. Pero, Zabatela no se la dejó pasar, lo frenó y ubicó: "No, no, eso no es obvio. En algún momento algunos dirigentes se enojaban con los argentinos cuando votaban de otra forma, no es obvio". Nicolás Wiñazki quedó sin palabras.

El día que Macri y Pichetto se enojaron y dañaron a la Argentina

Es que Wiñazki intentó blindar a Macri cuando se enojó con los argentinos y argentinas en las PASO de 2019 cuando perdieron por 15 puntos. En ese momento, el exmandatario responsabilizó al Frente de Todos y metió miedo a la población. "Si el kirchnerismo gana, esto es solo una muestra de lo que puede pasar. Es tremendo lo que puede pasar", atemorizaba Macri a la población sin anunciar ni una medida económica para contener la disparada del dólar.

A diferencia de las medidas en respuesta a los votantes que avanzó Alberto Fernández luego de escuchar las demandas, Macri había descartado cambios en su gabinete y también adelantar la fecha de las elecciones. "El mundo ve eso como el fin de la Argentina. Los argentinos debemos decidir si vamos al pasado, que nos lleva a lo que pasó hoy", decía enojado el exmandatario sin pensar en las consecuencias de sus declaraciones como presidente de la Nación.

Y como si fuera poco, Miguel Ángel Pichetto, su compañero de fórmula, reafirmó el enojo e irresponsabilidad con sus dichos tras la derrota. "No le echamos la culpa a la gente por cómo ha votado, pero es interesante que analice las consecuencias de ese voto", lanzaba Pichetto instalando el miedo con una importante ausencia de sentido democrático.