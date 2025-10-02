Eduardo Feinmann hundió más a Espert en medio del escándalo: "¿Es verdad?".

El periodista Eduardo Feinmann terminó de hundir al diputado de La Libertad Avanza y candidato por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Qué dijo en A24.

Feinmann cuestionó al legislador nacional, en medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "¿Por qué le prestó el avión? ¿A cambio de qué?", comenzó a preguntar, y luego siguió: "¿Por qué le prestó una camioneta? Que después lo balean".

"Que explique", exigió Feinmann, quien prosiguió: "¿Le dio 5 millones de dólares en su momento? ¿Sí o no? Ya sabemos que, por lo menos en los papeles que le secuestraron en la causa de Estados Unidos, hay un Excel donde dice que hay un dinero de febrero del 2020, de 200 mil dólares".

Luego, el periodista insistió con sus críticas al cabeza de lista de La Libertad Avanza en la lista para la provincia de Buenos Aires. "¿Recibiste los 200.000 dólares? ¿Podés justificar?", le consultó.

Qué dijo Espert cuando le preguntaron si recibió los 200 mil dólares

Un rato más tarde, Espert le dio una entrevista a Pablo Rossi, también de A24. Allí, evitó responder si había recibido 200 mil dólares provenientes de Fred Machado. "Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto", respondió Espert cuando Pablo Rossi le preguntó de forma directa. "Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir", continuó su justificación, y añadió: "Un candidato no maneja plata de campaña, ni los aviones ni nada".