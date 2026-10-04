La suprema fragilidad del esquema que sostiene a Milei

“Muchas veces el juez interviene porque el político no ha actuado. Está mal que lo que tiene que hacer el político lo haga el juez. Cuando el problema llega acá y nosotros tenemos que resolverlo, ha pasado varias instancias judiciales antes porque hay un conflicto que los poderes representativos no han podido resolver. El juez es muy mal político en general”. La definición, que pertenece a Horacio Rosatti, choca con el fallo que el presidente de la Corte firmó la semana pasada para eliminar todo límite a la venta de tierras rurales a extranjeros después de que el Congreso debatiera y actuara en el tema. Ex intendente de Santa Fe, ex convencional constituyente por el PJ y ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Rosatti lo dijo en una entrevista para el libro “El peronismo de Cristina” y lo repitió durante años desde que asumió en el máximo tribunal. El gobierno de Javier Milei, todo indica, lo hizo cambiar de parecer.

{{{htmlAmp}}}

Rosatti dice que “el juez es muy mal político”, pero la Corte que integra con Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz funciona como rueda de auxilio del plan Milei y los intereses que representa. Lo festejan embajadas extranjeras y magnates que se inspiran en el ejemplo de Joe Lewis.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En casi tres años de mandato de La Libertad Avanza, con la violencia de un ajuste inédito en democracia, derrumbe del mercado interno, las pymes en una crisis acelerada por los embargos, una reforma laboral que no creó empleo, caída del salario y morosidad récord, la Corte tuvo solo dos definiciones resonantes. Una para ordenar la detención de Cristina Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La otra para imponer su política sobre el Congreso y permitir la venta sin límites de tierras rurales. En los dos casos, los supremos siguieron la misma lógica: no se hicieron cargo de su decisión de fondo y se ampararon en una cuestión de forma para jugar fuerte, a favor de la Argentina que defiende Milei.

Si en el caso de la ex presidenta, actuaron en línea con Milei, Comodoro Py, algunas embajadas y un bloque de empresas de comunicación que militaron durante una década para sacarla del juego democratico, en el fallo a favor de los magnates extranjeros, decidieron incinerarse ante una sociedad que en los últimos tiempos puso en primer plano la bandera argentina y la soberanía nacional. Tanto que hasta Milei se volvió malvinero.

El fallo de la Corte le negó legitimidad a los ex combatientes del CECIM para demandar en defensa de la soberanía nacional. ¿Los grandes estudios de abogados que redactaron el decreto 70 como Bruchou y Funes de Rioja tienen más legitimidad? En la marcha del martes próximo a la Corte y la movilización del 15 de octubre en todo el país se verá si, como en el caso del 2x1 a favor de los represores, la Corte volvió a meter los dedos en el enchufe, encerrada en el microclima confortable del Palacio.

Los supremos abrieron una caja de pandora y dejaron expuesto el megadecreto 70/2023, la piedra angular del experimento libertario: lo más parecido a una reforma constitucional que Milei ejecutó sin apoyo del Congreso. También enviaron un mensaje a los tribunales inferiores: no saquen los pies del plato ni contradigan el rumbo del presidente.

La venta sin límites de tierras rurales a extranjeros busca convertir en norma el modelo de enclave que Lewis levantó en las 12 mil hectáreas que adquirió en Lago Escondido hace 30 años. Las denuncias por la compra fraudulenta de las tierras y la clausura del acceso al Lago tramitan obtuvieron fallos favorables que nunca se cumplieron. La legisladora rionegrina Magdalena Odarda inició una demanda hace 20 años para que los argentinos dejen de ser extranjeros en la zona, ubicada a 19 kilómetros de la ruta 40.

Lewis privatizó un espacio público: cerró el camino más corto al lago y hoy hay que caminar durante 4 días para recorrer los 80 kilómetros ida y vuelta que tiene el camino largo de montaña.

Desde 2023, la causa por el libre acceso está en manos de la Corte Suprema y Odarda teme que Juan Bautista Mahiques interceda ante Rosatti y el resto de los supremos para hacerle un nuevo favor a Lewis. Hay antecedentes. En 2021, Carlos “Coco” Mahiques sobreseyó al hijo del magnate britanico y en 2022 padre e hijo viajaron a la mansión de Lewis en el avión privado que pagó el Grupo Clarín.

Aunque se aborrecen desde hace años, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz son capaces de unirse en definiciones estructurales. Una fuerza superior los ordena y disciplina. Dueños de un poder imperecedero que se sienta a esperar el ocaso de los políticos, los jueces de la Corte se benefician también de ser ilustres desconocidos. A nadie le rinden cuentas. Salvo Rosatti, que desde el peronismo se sometió alguna vez al voto popular, los demás aplican sin fisuras a la lógica de casta que denunciaba el hoy presidente.

Con la economía camino en recesión y una suba de más de 30% del riesgo país en las últimas tres semanas, el viaje de Milei a una París convulsionada con 13 gobernadores, un camarista clave como Sergio Fernández y los empresarios más importantes de la Argentina muestra que la Corte no es el único reaseguro de la extrema derecha. Indiferente a la realidad de los perdedores, gran parte de la elite dirigente sigue acompañando. No está claro cuándo llegarán los 27 mil millones de dólares que el embajador Ian Sielecki anunció ni si van a seguir la misma suerte que los 25 mil millones de dólares que San Altman prometió invertir hace exactamente un año en un mega data center en la Patagonia. Mientras Milei se reunía con Emmanuel Macron, París estaba en medio de una ola de protestas de colegios secundarios de los suburbios que se espiralizó hasta lograr la adhesión de los universitarios y una huelga general de empleados públicos y bomberos con 170 puntos de concentración en todo el país.

Con su visita a Francia y su participación virtual en el Coloquio de IDEA, Milei humilló a los organizadores que lo esperaron en vano por segundo año consecutivo. El presidente no solo organizó la Argentina Week en la fecha de la reunión de CEOS y subió al avión a la familia Bulgheroni, Marcelo Mindlin, José Luis Manzano y Francisco de Narváez. También se llevó a uno de los vicepresidentes de IDEA, Mariano Bosch, que le debe al gobierno el negocio de su vida: la compra de Profertil, la principal planta de fertilizantes de la Argentina, a precio de remate y antes del boom que provocó la guerra.

Milei vació el coloquio pero le dejó servida la platea a Patricia Bullrich, su enemiga íntima. La senadora huele sangre y ahora dice que no sabe en qué lugar va a estar en 2027. Bullrich es el plan B de los actores de poder que ven a Milei como una máquina de generar desertores y advierten un horizonte de inestabilidad camino a las elecciones. El bloque que promovió al ex panelista se partió, pero Milei retiene parte de esos apoyos.

En los últimos días, Peter Lamelas le confió a un empresario importante que no le gusta nada el rol que Bullrich asume, antes de tiempo. El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires no quiere saber nada con que se ponga en cuestión el liderazgo de su amigo. El cubano-americano no se lleva bien con Marco Rubio -pertenecen a distintas generaciones y tribus- y repite que a él solo lo puede echar Trump. Lamelas, que mencionó a Santiago Caputo ante el Congreso de Estados Unidos, vio con desagrado el desembarco ampuloso del lobbysta Barry Bennnet en 2025 y hoy toma distancia del asesor estrella. Su respaldo absoluto es a los Milei. También el de Scott Bessent que, como contó El Destape, da señales de estar listo para un nuevo salvataje.

Una de las definiciones más importantes que se escuchó en el Sheraton de Mar del Plata la pronunció Pablo Goldberg, el argentino que es Jefe de Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes del gigante BlackRock. “Lo primero que hacemos los inversores internacionales es ver qué hacen los inversores locales. Si el local desconfía, ¿por qué tendría yo que confiar? Si ellos tienen de alguna manera una mejor información que la que tengo yo. Lo que vemos es que recurrentemente los locales se refugian en moneda extranjera antes de las elecciones”, dijo Goldberg. A esa hora, el riesgo país -que en julio rondaba los 400 puntos- iba camino a los 650 puntos.

BlackRock tiene una parte importante del capital accionario de YPF, Pampa Energia, Grupo Galicia, Banco Macro y Banco Francés. Además, exhibe participación accionaria en Adecoagro, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Telefónica, Telecom, Coca Cola, Bayer, Exxon Mobil, Chevron, Apple; Microsoft, Tenaris, Mercado Libre, Arcos Dorados. Es un pulpo de Wall Street identificado con el gobierno de Milei.

Como informó Ari Lijalad en agosto pasado en El Destape, los datos de su declaración jurada muestran que la mayor inversión de Federico Sturzenegger -cerca de 900.000 dólares- es en Ishares Core SP500, un fondo de BlackRock que invierte en las 500 compañías líderes de Estados Unidos.

Sin embargo, los grandes fondos de inversión miran las mismas encuestas que el Círculo Rojo y pueden arrastrar a la inestabilidad a cualquier gobierno. Mauricio Macri lo sabe.



“Si querés entender cómo funciona la psicología de los fondos, andá a una carrera de caballos. La diferencia con el casino es que algunos piensan que saben sobre los burros y los egos son mucho mayores. En el casino, el concepto de la suerte es más prominente. Un trader que está en un fondo que se forró de guita es una personalidad muy respetada aunque no tenga mucho para admirar”, dice un especialista, que desconfía del apoyo de Wall Street a Milei.

Las elecciones en Brasil son claves para la región. Trump quiere sumar a la reina a su ajedrez regional. En los últimos días una extensa investigación de la revista Piauí dio detalles de la contradicción dentro de la administración Trump. Mientras los halcones de Marco Rubio en el Departamento de Estado buscaron desestabilizar a Lula con sanciones sobre el Banco de Brasil, el Tesoro de Bessent frenó la operación por el riesgo sistémico que podía afectar los intereses de Wall Street, dice. En una interesante nota en El Economista, el director del Centro de Estudios y Cooperación Argentina-Brasil de la Universidad de Avellaneda, Santiago Tangir, agregó que el Tesoro puede temer una crisis bancaria que el ala radical del Departamento de Estado está dispuesta a provocar. Trump define.

Veintidós años después de asumir el poder por primera vez, Lula va por su cuarto mandato. Lo que viene no será fácil. Según el último informe de la consultora Abeceb, el déficit nominal es muy elevado, la deuda pública aumentó de manera sustancial y la presión inflacionaria obliga a sostener una de las tasas reales más altas del mundo. Además, el nuevo presidente tendrá un capital político acotado y un Congreso con mayor autonomía. Para Gustavo Pérego, el director de la consultora que pertenece al ex ministro de Macri Dante Sica, el impacto en Argentina puede ser complicado. “El mercado descuenta que el próximo gobierno, cualquiera sea su signo, deberá llevar las cuentas públicas hacia un superávit primario de al menos 2 a 3 puntos del producto ya en su primer año, un ajuste que en el corto plazo enfriará la actividad. Si ese enfriamiento coincide en 2027 con la volatilidad que suele acompañar a las elecciones presidenciales argentinas, ambas economías se desacelerarían en simultáneo, y ese es el escenario con capacidad real de contraer el flujo comercial entre los dos países”, escribió Pérego.