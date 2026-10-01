De cara al 2027, Bullrich habló de "proyecto" pero no de Milei: "¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé"

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que en las elecciones 2027 continúe "el proyecto" que lleva adelante el gobierno que integra, pero evitó nombrar al presidente Javier Milei como la persona que encarnaría la continuidad. Tampoco dijo qué rol ocupará ella en el armado de las listas.

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Durante una conferencia de prensa que dio en el marco de la 62° edición del coloquio IDEA, Bullrich remarcó que lo "importante" es que el actual "proyecto pueda avanzar". "¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé, no es lo que me preocupa, creo que lo importante son las ideas, lo importante es el el proyecto que tiene que sumarle esto que yo recién decía, que es una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino", expresó. En la entrevista que dio a La Nación Más días atrás, Milei coincidió en que lo importante es que reelija "el proyecto" y aseguró que Bullrich dijo que el proyecto "es Milei".

"Con esas premisas, con esas consignas, se va a ordenar la oferta electoral", señaló la exministra, quien agregó: "Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder. El retroceso, cuando vino Alberto Fernández, fue muy negativo para el país".

El Congreso y el impacto de la crisis económica

Bullrich, quien también ocupó cargos de ministra durante los gobiernos de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, cumplirá en dos meses su primer año de los seis de mandato que le corresponden en el Senado, después de haber sido elegida para ese cargo en las elecciones del año pasado. "El Congreso tiene mucho para hacer en cuanto a a darle previsibilidad y largo plazo y que las leyes que se votan no duren un mandato. El gran punto de la institucionalidad de un país es que las leyes y la previsibilidad sean de largo plazo. Cuando una ley te dura un mandato, deja de de tener el valor simbólico de una ley aunque se haya votado", sostuvo desde Mar del Plata.

Además, Bullrich no pudo esquivar la crisis económica, desconocida por Javier Milei. "Los cambios que se han hecho se tienen que verificar en cada familia y eso significa velocidad, velocidad en los cambios y que los cambios que se están haciendo, muchos de los cuales son muy importantes, por ejemplo, que vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas", sostuvo.