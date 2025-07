Milei echó al titular de la SIGEN, Miguel Blanco

El Gobierno de Javier Milei echó al titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, quien tenía principalmente a cargo las auditorías en las universidades públicas, blanco del libertario. La noticia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de este viernes.

Ante los periodistas acreditados de Casa Rosada, Adorni también aseguró que su lugar lo ocupará Alejandro Fabián Diaz, a quien definió como alguien que "cuenta con experiencia en dirección de empresas y certificación internacional en ética".

Blanco, quien era entre otras cosas el encargado de auditar el uso de fondos enviados por Nación en las universidades públicas, generó polémica en 2024 cuando se quejó por cobrar 3,2 millones de pesos por mes por su cargo, en medio de la polémica por el desfinanciamiento de las casas de estudio públicas.

“La inflación nos afectó a todos, en mi caso particular yo tengo congelado desde el mes de diciembre, sin embargo estoy haciendo un servicio, que creo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Tengo ahorros y los estoy usando todos los meses, porque no me alcanza, estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para llevar adelante esto, porque lo que cobro en el Estado no me alcanza“, había afirmado Blanco en diálogo con El Destape 1070.

Qué es la SIGEN

La SIGEN es el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos dentro del marco legal vigente. Dentro de sus funciones, están: