La Bicameral de Inteligencia le pidió a Neiffert explicaciones sobre el plan de espionaje de la SIDE

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, se reunió con la comisión bicameral de inteligencia donde respondió sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), programa de espionaje apuntado directamente a comunicadores, economistas y organizaciones críticas al gobierno de Javier Milei.

La bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió ayer en la sede de la SIDE. Fuentes al tanto de lo que sucedió en el encuentro señalaron a El Destape que la citación tuvo por objeto que Neiffert responda sobre el PIN. El funcionario contestó respuestas que se le habían enviado antes.

Mas allá del contenido reservado de lo debatido en la comisión, Neiffert fue respondiendo las preguntas. Según señalan, este encuentro será un primer paso, ya que hay intenciones del Poder Legislativo de conocer más sobre el PIN y volver a reunirse con el funcionario, que responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

La reunión de la comisión, que preside el radical Martín Lousteau, no tuvo la presencia de los miembros de Unión por la Patria, ya que en la jornada de ayer el peronismo estaba en estado de alerta por la confirmación de la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner.

El PIN habilita las tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. Las ambigüedades del texto dan a entender que se podría abrir la puerta al espionaje a periodistas, comunicadores, organizaciones sociales, economistas y políticas que disientan con Milei y su programa económico. También pueden ser motivos de espionaje quienes cuestionan a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, o realicen determinadas acciones de protesta.

Por otra parte, la Bicameral tuvo una reunión anterior en la mañana con el ex director nacional de inteligencia criminal Ricardo Ferrer Picado. "Venía evadiendo la reunión, no dio grandes precisiones y dijo no saber o no conocer cosas sobre las que se le preguntó", trascendió.

Ferrer Picado había sido desplazado por Bullrich tras el operativo represivo en las inmediaciones del Congreso del 12 de marzo, en el que el fotógrafo Pablo Grillo terminó con el craneo fracturado por una granada de gas lagrimógeno arrojada por un efectivo de las fuerzas de seguridad. Más allá del recambio en el cargo, el funcionario sigue en la cartera.

Al márgen del PIN, Neiffert había sido señalado semanas atrás en la Camara de Diputados por Lourdes Arrieta de Transformación. En su defensa al aumento a los jubilados que se votó en esa jornada, la ex integrante de La Libertad Avanza (LLA) había afirmado que "hay plata para que el director de la SIDE y su familia se vayan de vacaciones a Europa y que paseen por el mundo y que se investigue con una tarjeta de la misma secretaría".

Desde las inmediaciones de la diputada mendocina señalaron que Arrieta presentó la denuncia ante la Bicameral de inteligencia. Según comentaron voces que estuvieron al tanto de la reunión con Neiffert, la acusación de Arrieta no formó parte del temario del encuentro en la SIDE.

Arrieta fue electa diputada por LLA y el año pasado renunció al bloque oficialista, antes de ser expulsada. La mendocina había sido parte de la visita de diputados mileistas al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores de la última dictadura cívico militar. Según alegó, había ido ido "engañada" al encuentro y acusó al titular de la Cámara, Martín Menem, de haber estado al tanto de la actividad.