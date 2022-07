Sergio Massa: "El miércoles voy a anunciar medidas económicas"

Será luego de que el martes, Diputados acepte la renunciar de su presidente para asumir en el Ministerio de Economía.

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que la semana próxima realizará las designaciones de su equipo económica y luego el miércoles dará a conocer los anuncios económicos. El funcionario mantuvo un breve diálogo con la prensa fuera de la Quinta de Olivos, donde se reunió con el presidente, Alberto Fernández.

Massa dará a conocer su plan económico en detalle el miércoles, luego de que el martes la Cámara de Diputados acepte su renuncia como presidente de la cámara baja y permita su asunción formal al Ministerio de Economía que tendrá a su cargo las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura.

"No anticipen ni funcionarios que entran, ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a designar, ni voy a correr funcionarios. Les pido por favor que no se presenten a mala información", pidió Massa a los periodistas que estaban fuera de la Quinta de Olivos.

"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción va a ser el martes luego de la reunión del parlamento que va a aceptar mi renuncia. Les pido que me dejen trabajar durante el fin de semana", agregó el ministro frente a los medios de comunicación.

Baja el dólar por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, el dólar blue cede $11 y se vende a $303 en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras también seguían con tendencia a la baja. La divisa informal viene de caer $12 en la jornada anterior, para cerrar en $314, su menor valor en siete ruedas. Durante julio, el blue acumula un alza de $73, lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año, luego de terminar junio en los $238.

El mercado se mueve con expectativa ante la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y eso se ve reflejado en la caída de la cotización del dólar y la mejora de los índices bursátiles. Analistas consideran que la estabilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas serán dos de los desafíos inmediatos a los que Massa deberá hacer frente.

Este viernes, las cotizaciones financieras siguen en baja: el contado con liquidación opera a $305,23 y el Bolsa o MEP, a $300,12. Por su parte, el dólar minorista se vende a un promedio de $138,29, el ahorro a $226,46 y el turista, a $241,26.