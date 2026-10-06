El Senado bonaerense dio media sanción a la ley Ema

A una semana de la sesión en Diputados, el Senado bonaerense sesionó este martes a la tarde sin mayores sobresaltados y manteniendo los distintos acuerdos políticos preestablecidos. De esta manera, no hubo cruce dentro del bloque peronista, presidido por Sergio Berni, así como tampoco en los bloques libertarios ni en el PRO. Entre los principales temas se trató la Ley Ema (previene casos de violencia digital) y el pedido de licencia Guillermo Montenegro, quien volverá a la intendencia de Mar del Plata (General Pueyrredón).

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La ciudad marplatense atraviesa una fuerte crisis social, ya que tiene una de las tasas más altas de desocupación y la inseguridad no da tregua. De esta manera, Montenegro asumió el cargo ejecutivo este mismo martes. En su lugar asumió legisladora libertaria, María Luján Fiego, una vecinalista que posee un acuerdo político con Sebastián Pareja.

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La Ley Ema responde al caso Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el ciberacoso y la violencia de género digital, luego de quitarse la vida 24 horas después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento.

El escrito ya tiene media sanción de la Cámara Baja y fue girado al Senado, en donde lo unificaron con otro proyecto que fue presentado por la legisladora, Laura Clark. El texto actualizado incorporó la ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense, la creación de un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, y actualización de protocolos. Tras la votación con modificaciones volverá a Diputados una vez más para convertirse en ley.

Los senadores Carlos Kikuchi, Marcelo Leguizamón y Malena Galmarini, entre otros

Los proyectos que quedaron para la próxima sesión

En tanto, los dos proyectos que envió el Ejecutivo bonaerense en materia sanitaria: el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), y la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense SA con Participación Estatal Mayoritaria, tomaron estado parlamentario pero, al no contar con los dos tercios de los votos, se dejó para la próxima sesión en donde saldría por mayoría simple, es decir, con 24 escaños.

El SIPBA busca “formalizar” el proceso de organización del sistema sanitario bonaerense y argentino; a través de la creación de un “marco jurídico” para consolidar de cara al futuro acciones y políticas que hoy funcionan en la práctica. Según detalló el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, cuando presentó los proyectos, a la fecha “no existe un marco jurídico que organice el sistema y eso genera fragmentación”.

“Estamos trabajando para organizar la red bonaerense del servicio de salud”, dijo y agregó: “Viene mejorando la capacidad de respuesta, pero necesitamos un marco normativo que organice el sistema público, privado, de primer nivel, los hospitales de complejidad, los Consejos regionales de salud, todo”. “Necesitamos reglas y funcionalidad para que cada avance se apoye en uno anterior”, reafirmó.

En tanto, el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense propone “garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, e ingredientes farmacéuticos activos”, y establecer estándares primarios y secundarios para el control de calidad de la producción.

Según se detalla en el escrito, el impulso de la producción pública de medicamentos posibilita al Estado “establecer mecanismos de coordinación y planificación no solo de producción, sino de adquisición de insumos esenciales para un sistema que garantice la atención y mejore la calidad de vida de los ciudadanos reduciendo las desigualdades en el acceso a la salud”.

Los otros expedientes que se tratarán la próxima sesión - sin fecha aún - serán los relacionados a las familias endeudadas y en mora. La Cámara de Diputados dio media sanción a 4 escritos la semana pasada y recién tomaron estado parlamentario en la cámara Alta este martes. Los mismos fueron dirigidos a las diferentes comisiones correspondientes. Actualmente hay 21 millones de argentinos y argentinas están endeudados para comprar alimentos, pagar el transporte y el alquiler.