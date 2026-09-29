Primer paso: Diputados dio media sanción a proyectos clave para familias endeudadas

La Cámara de Diputados bonaerense sesionó este martes 29 de septiembre con el objetivo de dar media sanción a varios proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias, y también para dar despacho y votar otras iniciativas y despejar los temarios de las comisiones para prepararse a debatir el Presupuesto 2027, la Fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento que enviará el poder Ejecutivo en los próximos días.

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La sesión, que no tuvo mayores debate y mostró una convivencia entre los diferentes bloques políticos, responde a un almuerzo que la semana pasada mantuvieron unos 30 legisladores de ambas Cámaras, organizado por Sergio Berni (presidente del bloque de FP en el Senado) junto a su par en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, y el presidente, Alejandro Dichiara.

También fueron de la partida los diputados Alexis Guerrera (FR), Ruben Eslaiman (FR), Mariano Cascallares (MDF), Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), Martín Rozas (UyL) y Juanes Osaba (LLA); y los senadores Mario Ishii (FP), Marcelo Leguizamón (Hechos), Sergio Vargas (UyL), Carlos Kikuchi (UyL) y Carlos Curestis (LLA).

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Dicho asado, que se realizó en el Centro Cultural "el amor y la igualdad" en La Plata, tuvo como objetivos “acordar” los temas a tratar en los recintos para llegar al 2027. Entre otros tópicos de la agenda, los dirigentes también hicieron hicanpié en temas que atañen - de una u otra manera - a los comicios entrantes tales como la re re de los intendentes y una posible reforma electoral que incluye la Boleta Única Papel y las PASO. La designación de los 4 jueces para la Corte bonaerense también fueron un tema de debate. El almuerzo, que se extendió un poco más de 3 horas, fue el primero que intentarán repetir dentro de 30 días.

Sobreendeudamiento y familias que no llegan a fin de mes

La Cámara baja dio media sanción por amplia mayoría a 4 iniciativas que apuntan a proteger a las familias endeudadas a través de nuevas restricciones para los prestamistas y billeteras virtuales. También establecen herramientas específicas frente a las cobranzas abusivas. El martes 6 de octubre el Senado provincial convertiría en ley dichas normas.

Durante la sesión, el diputado de FP, Esteban Acerbo, explicó que - según información oficial - se trata de “la mayor mora en Argentina en 20 años e incluso supera a la pandemia”. “Esto es consecuencia de la política económica del gobierno Nacional”, agregó. “El problema es de la economía, no de las familias”, dijo. Actualmente “hay 5 millones de personas endeudadas con más de 90 días de mora, y más de 3 millones que es improbable que abonen esas deudas. Las billeteras virtuales están por arriba del 30% de mora”, cerró.

En tanto, para el libertario Francisco Adorni - hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni - “no hay crisis terminal como dice un candidato”. “El crédito es bueno y lo que se hizo en Argentina desde la llegada de Javier Milei fue expandir ese crédito”, agregó. “Nosotros no intervenimos en los contratos, pensamos que es así; y no damos medidas populistas. Por eso, los problemas del sistema financiero con herramientas del sistema financiero”, cerró.

Desde el MDF, Ana Balor - quien trabaja este tema desde hace un año - y es autora de una de los proyectos aprobados, explicó que “hoy las familias están preocupadas por llegar al 20, y algunas al 15 de cada mes. Entonces las deudas que tomaron fueron para gastos corrientes. Hoy 21 millones de argentinos y argentinas están endeudados para comprar alimentos, remedios, pagar el transporte y el alquiler; no es menor”. Además respondió al discurso libertario: “No me parece que haya que hacer propaganda con datos falsos del gobierno nacional”, “nadie dice que sea malo tomar crédito, el tema es para qué tomaron crédito las personas”.

Desde la Izquierda, Cristian Castillo, remarcó que “faltan normas que apunten al Banco Provincia”, ya que a entender de su fuerza, la entidad “debería condonar la deuda de los trabajadores y trabajadoras que se vieron obligadas a endeudarse en esto”.

La letra chica

La media sanción se trata de los proyectos presentados por Ana Luz Balor, María Noelia Saavedra, Juan Archanco y Juan Martín Malpeli, orientados a fortalecer el marco de protección establecido por la Ley 13.133 y a establecer herramientas específicas frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas.

De esta manera, uno de los escritos propone modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios teniendo tres ejes centrales: la protección durante la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y promoción de productos crediticios y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.

La propuesta plantea fortalecer el derecho de las personas a contar con información clara, transparente y comprensible antes y durante la contratación de un crédito. También busca que las entidades prestadoras informen de manera precisa las condiciones de financiamiento, las tasas aplicables y las consecuencias derivadas de la contratación, evitando cláusulas abusivas y situaciones que dificulten la previsibilidad para quienes acceden a un crédito.

Por otro lado, incorpora las transformaciones producidas por el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de billeteras virtuales y plataformas digitales. En ese marco, plantea que las decisiones automatizadas vinculadas con el otorgamiento de créditos sean explícitas y contempla la posibilidad de solicitar una revisión humana de esas decisiones.

Otro de los aspectos centrales es la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos cuando se produzcan modificaciones significativas en la situación económica de la persona deudora o en el contexto macroeconómico. La propuesta contempla mecanismos de diálogo y acuerdo con las entidades prestadoras, con la intervención del órgano de aplicación de la normativa, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento y evitar que las familias lleguen a escenarios de difícil resolución.

Finalmente, el tercer eje está orientado a la información y educación financiera, entendida desde una perspectiva de derechos. Allí se unificaron los proyectos deAna Luz Balor y Silvina Vaccarezza, referidos a la prohibición del hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda y a la protección de las personas en situación de sobreendeudamiento.

También se unificaron las iniciativas impulsadas por Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli, quienes propusieron modificaciones a la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de las y los consumidores sobreendeudados y crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo. Finalmente se aprobó el expediente del diputado Facundo Tignanelli, que solicita crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreebdeudamiento de consumidores.