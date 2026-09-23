La Legislatura bonaerense sesiona y se prepara para tratar el Presupuesto 2027

La Legislatura bonaerense acelera los tiempos y, el próximo martes 29, la Cámara de Diputados tendrá sesión mientras que el Senado lo hará una semana más tarde para que puedan girar los proyectos tratados y aprobados en la primera fecha. De esta manera, el poder legislativo avanza en los últimos meses del año y “limpia” los expedientes que están en las distintas comisiones, sanciona leyes que hayan acordado los diferentes espacios políticos y se prepara para el último gran debate del año: el Presupuesto 2027, la fiscal impositiva y pedido de endeudamiento que el Ejecutivo mandará en los próximos días.

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Si bien la ley de leyes debía presentarse el 15 de septiembre pasado, el Ejecutivo bonaerense pidió una “prórroga” ya que aún no estaba el Presupuesto nacional y las variables macroeconómicas de toman de ese escrito. El lunes pasado en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo a El Destape que, tras haberse presentado el Presupuesto en el Congreso “si bien nos parece un dibujo, estamos obligados a tomar esos datos de la macro para hacer nuestro propio proyecto, es algo en lo que está trabajando nuestro ministerio de Economía”.

“Todos estos años los presupuestos que envió Milei fueron un dibujo, no le pegó. Le pasó bastante lejos al aumento de la actividad económica, a las tasas de inflación, fueron un dibujo”, agregó. Amén de ello, aclaró que “no hay fecha precisa” para la presentación propia, aunque sería en los próximos días.

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Los proyectos que se tratarán en la Legislatura

El martes que viene a partir de las 14 horas, en la Cámara Baja tratarían dos proyectos relacionados al sistema judicial. Se trata de un proyecto para modificar la ley que regula al Tribunal Fiscal de Apelación. El mismo está encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal bonaerense. El escrito cuenta con el acuerdo de Fuerza Patria, el PRO, la UCR y Unión y Libertad.

La idea es “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia y “dotarlo de herramientas que contribuyan a una prestación más eficiente del servicio de justicia administrativa tributaria”. Asimismo, instituye la aplicación de la Tasa de Actuación del 0,60% como contraprestación por el servicio de jurisdicción administrativa especializado.

Otro proyecto, acordado entre la UCR y Fuerza Patria, es la creación de un Tribunal Electoral, que actuará como órgano jurisdiccional ordinario de alzada respecto de las decisiones dictadas por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal estará integrado por 3 magistrados titulares que ejercerán la presidencia de Cámaras de Apelación bonaerense, designados mediante sorteo público a través de la Suprema Corte.

Además, también se sancionaría otro expediente que realiza modificaciones al Código Procesal Penal para hacer audiencias preliminares obligatorias antes de los juicios orales. La propuesta tiene como objetivo descomprimir la agenda de juicios orales y fomentar las resoluciones a través de acuerdos alternativos previos.

En tanto, en el Senado bonaerense convertirían en ley los proyectos previamente mencionados. Además, los proyectos de salud -creación de una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud- que envió el Ejecutivo provincial están en tratativas para intentar destrabarlos y aprobarlos.