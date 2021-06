Echaron a Sandra Russo de Radio Del Plata: "Me asociacian a Cristina"

La periodista había arribado a la emisora hacía sólo tres meses. "Me siento ocultada", afirmó.

La periodista Sandra Russo fue echada de Radio Del Plata donde arribó hace solo tres meses con el programa Dejamelo pensar. Con un duro mensaje de despedida desde la emisora, contó que le comunicaron que el fin del programa era por presupuesto, motivo que no creyó. Luego afirmó que se siente ocultada debido a que se la asocia con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Muy buenas noches, ¿cómo andán? yo más o menos porque este es mi último programa después de tres meses. Hoy un gerente de la radio cuyo nombre no recuerdo me dijo que era por razones presupuestarias, pero yo no le creo. Creo que es mi línea editorial, mi trayectoria personal lo que no cierra y lo lamento", comenzó Russo con su programa del pasado martes por la tarde.

La periodista contó que conformó un equipo con muchos profesionales y que el despido los deja sin la posibilidad de trabajar. "Pensé que Del Plata era un buen lugar para volver, pero se ve que a Del Plata no quería que yo vuelva acá", sentenció. Además aclaró que no dejaría su línea editorial de lado para tener un espacio en un medio y adelantó que podría volver a la comunicación alternativa.

La periodista vinculó su despido con su cercanía a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco. Yo hace 45 años que trabajo en medios, esto me ha pasado muchas veces. No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo", explicó.

El inicio de su último programa, Russo manifestó que hace años que se siente ocultada en los medios. "Tuve cinco años de censura, cuatro del macrismo y uno de este gobierno al que por supuesto defiendo. ¿Cómo no lo voy a defender si del otro lado está el fascismo? Pero durante el primer año me sentí escondida, porque se me vincula mucho a Cristina que sigue siendo el hecho maldito del hecho maldito. Y por eso la queremos tanto: porque su liderazgo concentra las variables de voluntad política que puede cambiar la realidad de este país", dijo.

"A Alberto Fernández lo defendemos y respetamos, porque está acechado por un dispositivo mediático enorme, monstruoso", afirmó.

La ex panelista de 6,7,8 opinó que los medios de comunicación buscan periodistas más "neutrales" y sin tanta definición política. "Hay momento en la vida en los que si uno es neutra juega a favor del enemigo y en este país las cosas están muy claras. Tal vez esté de moda o sea más digerible gente que sea más cascabeleante, más fresca, más entretenida", cerró.