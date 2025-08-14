Muertes por fentanilo: las 25 preguntas que Diputados le hizo al Gobierno

La Cámara de Diputados avanzó con un proyecto para pedirle al gobierno de Javier Milei que informe detalladamente sobre el caso del fentanilo contaminado en el que están involucrados los laboratorios HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, que hasta ahora dejó un total de 96 muertos confirmados en todo el país.

Lo hizo a través de un dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, emitido el último miércoles, que nucleó los proyectos de varios diputados de diversas fuerzas políticas: Mónica Fein y Esteban Paulon (Encuentro Federal), Silvana Giudici (PRO) y Pablo Yedlin y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

El dictamen "solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, y en particular por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre" una serie de "aspectos vinculados a la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos, especialmente el fentanilo", a raíz del fármaco contaminado.

De este modo, Diputados confirmó el dictamen de esta comisión. Dada la mayoría alcanzada por el consenso entre los diferentes partidos, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, que lo eleve al Poder Ejecutivo sin tratamiento en el recinto de por medio.

Entre otros puntos, el dictamen le pide al Poder Ejecutivo que informe sobre el total de casos y de fallecidos, la cronología del brote, las acciones de la ANMAT, la habilitación de los laboratorios involucrados y las medidas de atención adoptadas para las víctimas.

Las 25 preguntas que Diputados le hizo al Gobierno por las muertes por fentanilo