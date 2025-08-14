Muertes por fentanilo: las 25 preguntas que Diputados le hizo al Gobierno

La Cámara de Diputados avanzó con un proyecto para pedirle al gobierno de Javier Milei que informe detalladamente sobre el caso del fentanilo contaminado en el que están involucrados los laboratorios HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, que hasta ahora dejó un total de 96 muertos confirmados en todo el país.
Lo hizo a través de un dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, emitido el último miércoles, que nucleó los proyectos de varios diputados de diversas fuerzas políticas: Mónica Fein y Esteban Paulon (Encuentro Federal), Silvana Giudici (PRO) y Pablo Yedlin y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).
El dictamen "solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, y en particular por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre" una serie de "aspectos vinculados a la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos, especialmente el fentanilo", a raíz del fármaco contaminado.
De este modo, Diputados confirmó el dictamen de esta comisión. Dada la mayoría alcanzada por el consenso entre los diferentes partidos, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, que lo eleve al Poder Ejecutivo sin tratamiento en el recinto de por medio.
Entre otros puntos, el dictamen le pide al Poder Ejecutivo que informe sobre el total de casos y de fallecidos, la cronología del brote, las acciones de la ANMAT, la habilitación de los laboratorios involucrados y las medidas de atención adoptadas para las víctimas.
Las 25 preguntas que Diputados le hizo al Gobierno por las muertes por fentanilo
- Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos).
- Número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, institución de salud y jurisdicción.
- Cronología de la detección del brote: primera notificación, alertas sanitarias nacionales, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT y otras jurisdicciones.
- Identificación completa de medicamentos y lotes contaminados (incluyendo 31202, 31244, 31200 y cualquier otro bajo investigación), con número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías participantes.
- Lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos.
- Acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad.
- Estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.
- Medidas para garantizar la recuperación y retiro efectivo de los lotes, con porcentaje recuperado y stock remanente potencialmente en circulación con detalle de droguerías que distribuyeron, instituciones de salud y jurisdicción adonde se encuentran.
- Descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva.
- Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020 hasta la fecha, con fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones.
- Composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, indicando cambios o transferencias.
- Detalle sobre denuncias previas relacionadas con medicamentos producidos por HLB Pharma y Ramallo S.A difundidas a través de sociedades científicas, revistas especializadas y/o cualquier otro medio.
- Contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma en los últimos seis años, en el ámbito nacional, provincial y municipal, detallando montos, objeto, modalidad y fecha, e indicando si se investigaron sobreprecios.
- Participación de Alfarma en la distribución de los lotes contaminados y su vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.
- Solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, e irregularidades detectadas.
- Detalle si se investigan posibles desvíos de morfina, fentanilo y otros opioides producidos por estos laboratorios hacia el mercado ilegal, considerando las "mermas" reportadas en la producción de fentanilo.
- Actuaciones de la Dirección General de Aduanas sobre ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, con hallazgos, sanciones y procedimientos iniciados.
- Robo del 11 de mayo de 2025 denunciado por HLB Pharma: documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas.
- Medidas adoptadas para atención a víctimas y familias.
- Detalles de la articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, incluyendo mecanismos de alerta epidemiológica.
- Denuncias penales o querellas del Estado Nacional, y participación de otros querellantes por el tema, detalles.
- Acciones legales contra responsables.
- Reformas previstas en habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías para prevenir hechos similares.
- Medidas que el Poder Ejecutivo considera necesarias para fortalecer farmacovigilancia, control de calidad y trazabilidad de estos medicamentos.
- Toda otra información de interés que permita esclarecer las circunstancias que posibilitaron esta grave crisis sanitaria.