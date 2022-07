Gremios marcharon por el centro porteño y denunciaron un ajuste a la salud mental en la Ciudad

ATE Capital, junto a trabajadores y trabajadoras de salud, se movilizaron desde el Hospital Moyano para denunciar ataques y recortes de presupuesto.

Diversas organizaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron este jueves desde el Hospital Braulio Moyano hasta la intersección de las avenidas Caseros y Entre Ríos para denunciar que el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta está ajustando la salud mental. "Marchamos en defensa del servicio de día Hospital Moyano que el Gobierno de Larreta quiere trasladar a otro pabellón", indicaron frente al cierre de dichos servicios.

El Destape se comunicó con el Ministerio de Salud del gobierno porteño, liderado por Fernán Quirós, pero no obtuvo ninguna respuesta ante las consultas sobre la situación del sector.

En un fuerte comunicado, el Consejo Directivo de ATE Capital apuntó contra "los ataques a la salud mental" y resaltó consignas como "las tierras de los hospitales no se toca", "apertura de vacantes", "no al cierre de servicios", "basta de achiques en salud mental" y "salario básico por encima de la canasta familiar". En la misma línea, acusaron al Gobierno de la Ciudad por emprender "otro ataque contra los hospitales y dispositivos de salud mental" y en este caso sostienen que en el Moyano, "Larreta pretende crear un servicio de perinatal: sin presupuesto, sin personal y cerrando Hospital de Día y Hospital de Noche".

En ese sentido, destacaron que es una medida "sin sentido" y remarcaron que el principal objetivo es desfinanciar la salud mental. "La falta de vacantes, insumos que no alcanzan y servicios sin agua cliente, son solo algunos de los problemas que sufren trabajadores, trabajadoras y pacientes", expresaron. A su vez remarcaron que "es un error" implementar nuevos proyectos sin inversión o sin consultar al personal de salud. "La desidia a la que nos someten tiene que terminar de una vez, sin diálogo no hay ningún proyecto posible", agregaron.

La Asociación de Trabajadores del Estado enfatizó que "los terrenos de los hospitales de salud mental no se tocan". En el escrito, pusieron especial énfasis en abrir una línea de diálogo, remarcaron que trabajan en condiciones de precarización, con compañeros/as obligados a ser monotributistas, a lo que se suma una falta de reconocimiento profesional al sector de Enfermería. "Las vacantes que se generan no son cubiertas y con ello, el trabajo de los servicios no se puede cumplir o se cumple, con la sobrecarga de las personas", subrayaron.

Sobre el cierre del comunicado, sostuvieron: "No podemos seguir cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Necesitamos que nuestros salarios alcancen para vivir todo el mes y no solo las primeras semanas".

En diálogo con Agencia Télam, el secretario general de ATE Hospital Moyano, Javier Venegas, manifestó: "Nos negamos rotundamente a que se toquen los servicios del hospital porque son servicios para la gente, como así rechazamos los proyectos pocos claro de los funcionarios del gobierno de la Ciudad". Y añadió: "Exigimos se solucionen las problemáticas existentes, como el ingreso de más personal; una recomposición salarial acordé a la actual inflación y el mejoramiento de las condiciones de trabajo".

Más allá de la problemática que envuelve al Hospital Moyano, las organizaciones gremiales y los trabajadores y las trabajadoras de la salud pidieron por un "presupuesto acorde a la atención integral en salud mental". Además, sostuvieron que el proyecto a llevar a cabo "no es claro" y que no lo vieron nunca. "Vamos a seguir con el plan de lucha hasta ser escuchados. Todos sabemos cuál es la real intención de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, hace tiempo que están insistiendo con las tierras del Moyano y el gran negocio inmobiliario", sentenció el dirigente.

Las agrupaciones que participaron de la marcha fueron la Junta Interna de ATE Hospital Moyano, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (Aghim), Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (Apss), Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), Asociación de Psicólogos del GCABA, Asociación de Terapistas Ocupacionales del GCABA (Atogba), Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre) y Asociación de Musicoterapeutas del GCABA, entre otros.