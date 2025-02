Violencia: luego del clásico de Rosario, la Policía de Pullaro reprimió a los hinchas de Newell's

Tras el triunfo de Rosario Central ante Newell's por 2 a 1 en un nuevo clásico, la violencia volvió a ser protagonista en las inmediaciones del Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Una vez concluido el encuentro, la Policía de Santa Fe reprimió a un grupo de hinchas que se manifestaron contra la dirigencia por la crisis institucional y deportiva que atraviesa la "Lepra".

La situación ocurrió minutos después de las 19 y los disturbios se desataron cerca de la cancha cuando un grupo de simpatizantes, enojados por la derrota de su club, empezó a generar algunos disturbios. Sin embargo, rápidamente la primera respuesta de los agentes policiales, antes de controlar la situación, fue tirar balas de gomas para que cesen con las piedras y se armó una batahola que incluyó pánico y corridas.

La derrota por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional estiró una pésima racha de Newell's, que hace seis partidos no le gana a Central y hace 17 años que no obtiene una victoria en su casa frente a su clásico rival. En este marco, los hinchas, que ya venían mostrando un creciente malestar durante todo el partido, decidieron protestar contra la dirigencia, liderada por el presidente Ignacio Astore. En su reclamo, exigieron su renuncia y la de toda la Comisión Directiva, generando una manifestación que, en principio, no parecía desbordar.

No obstante, los 576 policías dispuestos por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tuvieron vía libre para ejercer violencia: se produjeron corridas, piedrazos, y represión con balas de goma y gases lacrimógenos. Las escenas fueron de terror, ya que incluso se pudo registrar un fuerte video donde un oficial le apunta en la cabeza a un hincha rosarino.

Como consecuencia, varios simpatizantes de la Lepra y algunos efectivos resultaron heridos luego de los altercados. La situación ocurrió, por segunda vez en menos de una semana, ya que hace unos días la Policía actuó de la misma manera tras la derrota ante Defensa y Justicia.

Clásico de Rosario: Central le ganó a Newell's y es líder de su zona

Rosario Central volvió a quedarse con el clásico ante Newell's. Con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz, el "Canalla" se impuso por 2-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, suma cuatro victorias al hilo ante su acérrimo rival, quedó como líder de la Zona B del Torneo Apertura y agudizó la crisis futbolística en la "Lepra", que descontó sobre el final en los pies de Éver Banega.

La primera mitad comenzó accidentada para los de Ariel Holan, con el susto de Emanuel Coronel en los primeros segundos y la lesión muscular de Facundo Mallo a los cinco minutos, pero sobre el cuarto de hora de juego llegó el gol: un córner desde la izquierda de Ignacio Malcorra fue a la cabeza de Carlos Quintana, que la bajó al segundo palo Gaspar Duarte apareció para empujarla. Tras el suspenso en el VAR por un posible offside, fue convalidado.

A partir de ahí, el duelo se acható y se hizo más trabado que jugado. En el arranque del complemento, Jorge Broun evitó el empate tras una volea de David Sotelo, pero pasados los 16 minutos, se repitió la fórmula del primer tanto: centro de Malcorra a la cabeza de Quintana, que la bajó, esta vez para Campaz, quien metió un bombazo de cabeza imposible para Keylor Navas y anotó el segundo.

Sobre el cierre, Banega controló de media distancia y sacó un tremendo bombazo que se metió pegada al palo derecho de "Fatu" y le puso algo de suspenso a la definición, pero no hubo más emociones y Central logró un nuevo triunfo, llegó a 14 puntos y lidera la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, mientras que Newell's sigue apenas con tres unidades en los últimos puestos de la Zona A.