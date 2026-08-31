Pocos días después de ser condenada por el desfalco con compensaciones tributarias fraudulentas, la ex jefa del Departamento Despacho de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), María Estrella Martínez de Yankelevich, presentó una denuncia penal contra el ex director ejecutivo del organismo y actual diputado nacional, Marcelo Casaretto, y otros cinco ex funcionarios de su gestión. La denunciante afirmó que “jamás” podrían haberse realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” del entonces administrador.

La presentación judicial apunta contra Casaretto y los ex directores Damián Alcides Zoff (Impuestos), César Del Castillo (Fiscalización Tributaria), Germán Gietz (Informática), Federico Borra (Jurídico) y Manuel Valiero (Interior). Aunque Martínez de Yankelevich reconoció su responsabilidad en el esquema fraudulento tras la sentencia dictada el pasado 21 de agosto por el vocal Alejandro Diego Grippo, mediante un juicio abreviado que también condenó a Abelardo Daniel Gaggión, sostuvo ante la Justicia que la operatoria exigía una estructura jerárquica para concretarse.

La investigación abarca maniobras realizadas entre 2004 y 2014, cuyo mecanismo consistía en cargar información falsa en el sistema tributario para simular créditos inexistentes a favor de determinados contribuyentes, cancelando así deudas reales sin que el dinero ingresara al Estado provincial.

2004 - 2007: perjuicio estimado en $8 millones.

2008 - 2011: perjuicio estimado en $20 millones.

2012 - 2014: perjuicio estimado en $18 millones.

La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.$46 millones de la época.

Martínez de Yankelevich sostuvo que durante 2012 un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto sobre movimientos detectados en cuentas corrientes de contribuyentes y afirmó que el ex director ejecutivo hizo “caso omiso” de esa advertencia.

A su vez, señaló que Casaretto y sus directores poseían claves informáticas de nivel superior para efectuar movimientos sobre las cuentas de contribuyentes y realizar compensaciones, y mencionó una pericia informática que, según su presentación, habría demostrado vulnerabilidades del sistema. La denunciante pidió investigar su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores denunciados, además de solicitar ser convocada para ratificar y ampliar la presentación y explicar el supuesto rol de cada funcionario.

Origen de la causa y carrera de Casaretto

La causa tuvo su origen en junio de 2014 a partir de una denuncia presentada por el propio Casaretto, quien condujo la ATER entre 2011 y 2015 durante la gobernación de Sergio Urribarri. El dirigente peronista cuenta con una extensa trayectoria pública en Entre Ríos.

Comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y desde 1995 ocupó cargos en el área económica provincial. Entre 1997 y 1999 fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos durante la gobernación de Jorge Busti; entre 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala y presidió el bloque del PJ; entre 2003 y 2007 fue asesor de la Gobernación y entre 2007 y 2011 se desempeñó como asesor de la Vicegobernación.

Durante la segunda gestión de Sergio Urribarri condujo ATER entre 2011 y 2015, período que comprende parte de las maniobras investigadas. Con Gustavo Bordet fue asesor en asuntos políticos, económicos y fiscales entre 2015 y 2017 y presidente del IAPV entre 2017 y 2019. Finalmente, se desempeñó como diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La Justicia deberá determinar si existen elementos para avanzar en la investigación sobre Casaretto y los restantes ex funcionarios denunciados.