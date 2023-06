Qué pasa en Jujuy: protestas, represión y reforma constitucional, el minuto a minuto

El precandidato presidencial por Unión por la Patria, Daniel Scioli, se refirió esta noche a la situación de violencia vivida en Jujuy y aseguró: "Esto no lo quiero ver más en mi país". En diálogo con Todo Noticias Scioli también repudió la actitud de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta en su apoyo al gobernador del norte Gerardo Morales.

"El camino no es la represión y disiento con Bullrich, con la actitud de Morales y con el apoyo que Larreta le dio a Morales a partir de lo que vimos", dijo el precandidato y cerró: "Eso no lo quiero ver más en la Argentina. Hay que ir a las cuestiones de fondo, y la cuestión de fondo es el salario, la gente que tiene trabajo pero no llega a fin de mes".