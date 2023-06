Gerardo Morales, sobre la represión: "No ha habido ninguna situación de exceso"

El gobernador de Jujuy defendió este miércoles la labor de las fuerzas de seguridad, en el marco de la brutal represión llevada a cabo en su provincia.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, valoró este miércoles la labor de las fuerzas de seguridad en medio de la represión en su provincia en el marco de las protestas por la reforma constitucional aprobada durante el final de la semana pasada. "No ha habido ninguna situación de exceso", dijo en diálogo con TN.

En la noche del miércoles, le preguntaron a Morales si a la policía se le había "ido la mano" a la hora del tratamiento de las protestas. "¿Cómo que se le fue la mano a la policía? Si incendiaron la Legislatura, quemaron ocho autos, rompieron vidrieras. Estaba Del Caño, estaba el jefe del Polo Obrero, estaban todos incentivando los hechos de violencia. La policía lo que tuvo que hacer es actuar. Les tirabas cascotes de un tamaño que no sé, se vio allí la violencia. Es fundamental que la policía en esos casos, cuando se da la violencia, cuando ya se cometen delitos como los que han cometido el día de ayer, tiene que actuar. Y la policía obviamente que actúa", respondió.

En ese sentido, justificó el accionar de la policía, al que defendió con énfasis. "No ha habido ninguna situación de exceso porque lo que ha habido es una policía que respondió a una manifestación que dejó de ser pacífica para convertirse en violenta con la comisión de delitos. ¿Para qué está la policía entonces? ¿Para que rompan todo?", sostuvo.

Ante la consulta sobre cómo actuarán las fuerzas de seguridad jujeñas el jueves, Morales contestó: "El juez federal ya le dio la orden al ministro de Seguridad de la Nación, que ha venido mirando para el costado hasta acá, para que intervenga la Gendarmería porque las rutas nacionales son responsabilidad del Gobierno nacional. Nosotros estamos cuidando la ciudad, se ha normalizado la situación, hubo una marcha pacífica de 1500 personas. Están bajándose los decibeles, los que no dejan de participar son los que han venido de afuera. Muchos de los detenidos, hay por lo menos 20 de afuera; han aparecido por lo menos 20 abogados también de afuera, que no están matriculados en Jujuy". Vale decir que, el juez subrogante, en todo caso, firmó una autorización y no una orden.

Además, el gobernador apuntó contra el Gobierno nacional, tras el mensaje de Alberto Fernández en el que el Presidente anunció que el Ministerio de Justicia analizará la Carta Magna recientemente aprobada en Jujuy. "Acá ha habido una fuerte injerencia de personas, de movimientos y del propio Gobierno nacional desde afuera, financiando la violencia en Jujuy. No lo vamos a permitir. Nos costó mucho recuperar la paz", declaró.

Por último, le consultaron si será el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones 2023, en medio de una interna de Juntos por el Cambio en la cual la también precandidata Patricia Bullrich anunció que lo acompañará Luis Petri en la fórmula. Sin embargo, respondió con evasivas: "Yo soy candidato a presidente. Hasta el día sábado hay tiempo para que podamos ver cómo integramos, si es que se da la posibilidad de integrar listas, que nos garantice tener un gobierno de coalición y que no solo la coalición sea en el Congreso. Es lo que el país se merece, trabajar en unión con un Juntos por el Cambio fortalecido y con toda la energía para devolverle al país la paz, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo y mucha más producción".