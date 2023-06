Represión en Jujuy: JxC defendió a Morales y acusó al Gobierno nacional

"El kirchnerismo está detrás", coincidieron Bullrich y Larreta, en una conferencia de prensa que logró reunir, en medio de una interna electoral muy tensa, a toda la dirigencia de la coalición opositora.

Toda la dirigencia de Juntos por el Cambio respaldó la represión en Jujuy, en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial, y acusó al Gobierno nacional de estar detrás de "organizaciones guiadas y financiadas". Buscaron todo el tiempo vincular la situación en Jujuy con la de Chaco, cargaron toda la responsabilidad "en el kirchnerismo" y llevaron la crisis jujeña al campo electoral: "Quieren detener el cambio que se viene".

En el marco de una conferencia de prensa de la plana mayor de la alianza opositora, la precandidata a presidente del PRO Patricia Bullrich afirmó que quienes están generando "caos y descontrol" son los "mismos grupos manejados por Emerenciano Sena" en Chaco y con "el mismo accionar que Milagro Sala". La comparación entre uno de los sospechosos detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski y la dirigente social condenada y encarcelada hace años en Jujuy con procesos legales muy cuestionados, dentro y fuera del país, fue una constante de toda la conferencia y uno de los ejes del mensaje opositor, pese a que no existe ningún punto en común.

"Ni el Presidente, ni la Vicepresidenta, ni el Secretario de Derechos Humanos dijeron nada sobre la situación que vive esa familia, el Chaco y los argentinos", lanzó Bullrich y luego afirmó sobre Jujuy: "Nosotros vamos a defender al Gobierno de Jujuy, sus autoridades legítimas y vamos a decir que el Gobierno nacional puede generar esta situación de caos", afirmó la ex ministra de seguridad, quien denunció que "las fuerzas federales tienen orden de no intervenir"

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió las protestas como "esto es el kirchnerismo" y afirmó que el Gobierno nacional está promoviendo la violencia para frenar el cambio". Además, sobre la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales, aseguró que es "una constitución de avanzada, sumando derechos, mejora la vida de los jujeños". "Como no pueden frenar este cambio con los votos, lo hacen por la violencia", lanzó el precandidato a presidente del PRO, quien afirmó que "hay una infinidad de pruebas que involucran la mano del kirchnerismo".

"Aquí estamos todos juntos para defender el cambio y al gobernador Morales. vamos a profundizar un cambio el 10 de diciembre", destacó el alcalde capitalino, que agregó: "No nos van a frenar, ni de esta forma ni de ninguna".

A su turno, el senador nacional del radicalismo Martín Lousteau defendió a su correligionario Morales y afirmó que "el kirchnerismo se la pasa reivindicando las mayorías, pero cuando estas le dan la espalda, eligen la violencia"

"Esa reforma de la constitución limita mandatos, elimina fueros y es de avanzada en términos de nuevos derechos. Y hay algo que introduce es la reglamentación de la protesta, que se reivindica el derecho a manifestarse, pero impide la violencia y la toma de edificios públicos" , destacó.

Cuando se les consultó sobre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los estándares interamericanos del uso de la fuerza y la libertad de expresión que reclamó el órgano, los dirigentes de Juntos por el Cambio le restaron importancia al comunicado que emitió este martes. "Es una total injerencia en un tema que no conoce y no ha venido. Ya hemos tenido pronunciamientos, pensada desde una mirada parcial, tomó decisiones con prejuicio", afirmó Bullrich, que señaló que "frente a un crimen del poder, sobre Nicaragua, Venezuela y Cuba no dicen nada"

"Es una total irresponsabilidad de la comisión ponerse a opinar sin informarse", afirmó Rodríguez Larreta. Luego, Pichetto denunció estas acciones como una "buena operación del doctor (Eugenio) Zaffaroni en la CIDH", aunque el ex juez de la Suprema Corte perteneció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano diferente.

También hicieron uso de la palabra el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert y el titular del GEN, Sergio Abrevaya. Entre los presentes, estuvieron los senadores nacionales Luís Naidenoff y Humberto Schiavoni, los diputados nacionales Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Silvia Lospennato, Alejandro Finocchiaro, entre otros.