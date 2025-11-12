Luego de la reunión con los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, y la defensa de la "modernización" laboral, pero sin que los trabajadores pierdan derechos adquiridos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, adelantó este martes que enviará “una rebaja histórica” en el marco del Presupuesto provincial 2026.

El proyecto que presentará el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, pondrá en la balanza factores económicos, financieros y políticos.La administración de Llaryora pone el foco en un tema caliente durante todo 2024 donde la oposición, liderada por el diputado Rodrigo de Loredo, quien hace algunos días confirmó que será candidato a gobernador en 2027.

A horas de que el proyecto ingrese en la Legislatura de Córdoba, Llaryora señaló que la iniciativa buscará “generar un programa casi histórico de reducción y estímulo a la inversión”. En esta línea, anticipó que el paquete que llegará a la Unicameral este viernes no se limitará a una baja general de impuestos, sino que incluirá “medidas específicas” para sectores hoy fuera de los beneficios fiscales. “Vamos a mensurar su costo fiscal para que todos conozcan el impacto real”, sostuvo sobre las modificaciones impositivas.

Asimismo, destacó que el nuevo esquema tributario buscará favorecer a las pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte del empleo provincial. “Más del 50% de los comerciantes están en alícuotas reducidas, y vamos a seguir bajando Ingresos Brutos, no sólo para el comercio sino también para los servicios”, explicó en declaraciones para el medio La Voz.

La decisión, remarcó, responde a los reclamos de entidades empresariales como Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y la Cámara de Comercio de Córdoba, que ven en esta política una herramienta para dinamizar el mercado interno. “Apuntar a lo Pyme, a lo más chico, es clave para reactivar la economía provincial”, afirmó.

Industriales de Córdoba celebran el anuncio de baja impositiva: "Es necesario"

El titular de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, se refirió este miércoles al anuncio del gobernador Llaryora y aclaró que, aunque el sector no tiene noticias concretas hasta el momento, una rebaja impositiva significaría ir "en una dirección correcta".

“Argentina tiene un nivel de carga impositiva que torna imposible avanzar en competitividad. El país cobra mucho y mal: tenemos impuestos regresivos como el IVA, distorsivos como el impuesto al cheque e Ingresos Brutos y confiscatorios como los derechos de exportación. Es necesario avanzar en reformas”, reclamó.

En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei para establecer una polémica reforma laboral, Magario sostuvo que la clave es “achicar la informalidad”, pero planteó que la cuestión se plantea como el dilema del huevo o la gallina. “Son tantos los impuestos que mucha gente se va a la parte informal. Habría que bajar la carga impositiva”, afirmó en declaraciones para La Voz.

“El Gobernador deslizó algo que es importante remarcar: que se iba a trabajar en base a la tasa de inflación. También debería ocurrir con los mínimos no imponibles”, pidió.