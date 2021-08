Fotos en Olivos: el contundente apoyo de La Cámpora a Alberto Fernández

Luego de que la oposición y los medios utilizaran como eje de campaña la foto viral de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, La Cámpora respaldó al presidente y cruzó a Macri con un mensaje contundente sobre el blindaje que tuvo por el acuerdo con el FMI.

De cara a las elecciones 2021, la oposición pretende utilizar como foco de campaña la foto viral de Alberto Fernández en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, que tuvo lugar en la Quinta de Olivos. En medio del escándalo, y de los ataques del macrismo y los medios hegemónicos, La Cámpora los cruzó con un contundente mensaje sobre el blindaje que el macrismo tuvo para acudir al FMI y endeudar al país durante años.

Acompañado de una foto de Mauricio Macri y sus funcionarios reunidos en la Quinta de Olivos con la entonces titular del FMI, Christine Lagarde, la agrupación manifestó un mensaje en Twitter: "Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas".

Dicha imagen corresponde al 20 de julio de 2018, cuando Macri recibió a Lagarde en Olivos, en la previa de la Cumbre del G20: reunión de ministros de economía y finanzas y presidentes de bancos centrales. Además, en la misma, el entonces presidente estaba acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de economía Nicolás Dujovne; el ministro de finanzas, Nicolás Caputo; y su esposa, Juliana Awada.

Mauricio Macri recibió blindaje mediático tras el acuerdo con el FMI.

Por su gestión con el FMI, Macri tomó deuda por 45 mil millones de dólares, préstamo sideral que dejó a la Argentina atada de pies y manos, y que obligó a la actual gestión a renegociar la misma para devolver casi 53.000 millones de dólares hasta 2024.

Alberto Fernández reconoció el error y ofreció disculpas tras la foto viral en la Quinta de Olivos

En un acto que tuvo lugar en Olavarría, el presidente Alberto Fernández ofreció disculpas por haber participado del cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez: "El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, me doy cuenta de eso y lamento que haya ocurrido". Y agregó: "Debí haber tenido más cuidados que evidentemente no tuve, pero todos lo supieron porque nosotros lo contamos".

En la misma línea, el jefe de gabinete Santiago Cafiero también reconoció: "Es evidente que fue un error y un descuido lo de la foto, no tendría que haber pasado y que estuvo mal. También vale aclarar que en esos momentos, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba salía, muchas reuniones con epidemiólogos se hacían allí, y en una ocasión hubo una reunión social, que insisto que no debería haber ocurrido, pero sobre eso no hay mucho más que agregar".