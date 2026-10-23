El proyecto de Malvinas vuelve a reavivar la tensión de Milei y Villarruel: "Silencio"

Las dudas sobre el avance del proyecto de Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados reavivó la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. A través de su cuenta de X (ex Twitter), la Vicepresidenta de la Nación cruzó al Presidente por las versiones de que el texto se encuentra empantanado en la Cámara Baja.

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En una táctica habitual, la Vice aprovechó una publicación de un usuario de X para pegarle a Milei. "¿El brote malvinero fue humo? Qué sorpresa", ironizó una cuenta, que replicó un artículo del diario Clarín, que sostuvo que el oficialismo "congela la ley Malvinas".

"Por eso, los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba", se limitó a responder Villarruel, que no se había expresado respecto al proyecto que Milei envió a la Cámara de Diputados, tras anunciarlo por cadena nacional.

Según comentaban el mes pasado a El Destape voces que tienen trato con la titular del Senado, Villarruel consideró una "pose" las acciones de Milei respecto a defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, y que es solo un reflejo para desviar la atención de la crisis económica de su modelo de ajuste y desregulación económica.

"Se acordó tarde de Malvinas. Ante la debacle, cree que está sacando un as", ampliaron. Ya en ese momento habían indicado que "por ahora", la Vice no iba a hablar sobre el tema.

El martes que viene, las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados retomarán el martes el debate del proyecto de Soberanía. La Libertad Avanza (LLA) confía en que podrá dictaminar, pero a costa de introducir cambios realizados por los aliados.

Esta afirmación se da en medio de dudas sobre el respaldo de los socios de la Casa Rosada, que podrían derivar en que el oficialismo pise el texto, y la mirada acechante de Estados Unidos respecto a sus intereses en las Islas Malvinas.

Esta semana, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, vino a mantener reuniones con funcionarios argentinos y reconoció que la administración de Donald Trump puso el ojo en el proyecto y el impacto que pueda tener en las compañías estadounidenses que explotan recursos de Malvinas. “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”, reconoció.