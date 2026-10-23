LLA encontró las firmas para la reforma de Salud Mental y planifica una sesión para el 28 en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) encontró las firmas que le faltaban para dictaminar el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental en el Senado, gracias a la cooperación del bloque de Convicción Federal. El oficialismo planifica una sesión para el jueves 29, con un temario que también incluiría el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, y los proyectos de Mercado de Carbono y pliegos judiciales pendientes.

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Si bien el jueves pasado fuentes de LLA habían informado que el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental había conseguido dictamen de las comisiones de Salud y Legislación General, las mismas voces reconocieron al otro día que faltaban firmas.

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Hoy las firmas aparecieron, a través de un dictamen de minoría que firmaron los senadores de Convicción Federal Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

Según pudo recabar El Destape, el dictamen del oficialismo contó con las firmas de Ivana Arrascaeta, Nada Márquez, Cármen Álvarez Rivero, Belén Montes de Oca, Pablo Cervi, Gonzalo Guzmán Coraita, Patricia Bullrich, María Emilia Orozco (LLA) y Rodolfo Suárez (Unión Cívica Radical).

En disidencia parcial firmaron María Victoria Huala, Mercedes Valenzuela (Unión Cívica Radical) y Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas). En disidencia parcial se expresaron el misionero Carlos Arce y el radical Eduardo Galaretto.

Los senadores de Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés

Qué dice el proyecto de Salud Mental

La reforma de la ley de Salud Mental propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual.

El dictamen de mayoría que el oficialismo pretende llevar la semana que viene al recinto tuvo que sufrir modificaciones respecto al original, para obtener el acompañamiento de los aliados. Entre estos cambios, figura que las internaciones involuntarios las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminacion de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatia.

En abril, en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones a la ley de Salud Mental. Ese rechazo fue el que expresaron los integrantes del interbloque Popular en las comisiones.

Por su parte, entre algunos de los puntos del dictamen de minoría de Convicción Federal, se estableció que buscarán "fortalecer el federalismo a través del acompañamiento y el apoyo económico a las provincias, a través del Plan Nacional de Salud Mental y su Red de Servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA)".

Por otra parte, en el dictamen que presentó el peronismo disidente, se establece la internacion sea "un recurso terapéutico excepcional y restrictivo en el que la decisión deba ser tomada con intervención de al menos dos profesionales de distintas disciplinas del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra, pero de no ser posible esto, el profesional interviniente podrá indicar, por sí sólo, una medida provisoria de resguardo terapéutico con permanencia en un efector de salud, pero deberá ser revalidada por evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas corridas".

Los otros temas que pueden ir al recinto

Por su parte, la intención de LLA es que en la sesión del jueves que viene se debata el tratado de Patentes obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio. Allí expusieron distintas entidades que afirmaron que, de aprobarse el entendimiento, los medicamentos pasarían a tener un costo más alto.

Al margen de eso, semanas atrás, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, había hecho público su apuro para que se apruebe el expediente, que ya cuenta con media sanción de Diputados.