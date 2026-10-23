Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados retomarán el martes el debate por el proyecto de "soberanía nacional", que el presidente Javier Milei anunció por Cadena Nacional. La Libertad Avanza (LLA) confía en que podrá dictaminar, pero a costa de introducir cambios realizados por los aliados. Esta afirmación se da en medio de dudas sobre el respaldo de los socios de la Casa Rosada, que podrían derivar en que el oficialismo pise el texto, y la mirada asechante de Estados Unidos respecto a sus intereses en las Islas Malvinas.

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¿Qué cambios exige el PRO para aprobar el proyecto de soberanía nacional de Milei?

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Fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape confirmaron que el oficialismo tiene las firmas necesarias para dictaminar el martes, aunque con cambios, sin precisar cuáles serían estos. De los bloques aliados, desde el PRO estimaron que será así y agregaron LLA aceptó los cambios que propusieron al proyecto.

La bancada amarilla pidió mayor control parlamentario, inclusión del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, mayor "precisión del delito de injerencia extranjera", ya que "es una figura penal técnicamente sólida, con conductas bien tipificadas y resguardos para la actividad periodística, académica y el debate público".

También propusieron un control parlamentario, a través de "una Comisión Bicameral de seguimiento", una "mejor definición y protección" de la infraestructura crítica, "reglas claras" sobre una potencial "intervención militar" y "una definición integral, sin zonas grises" sobre la "seguridad interior dentro del Sistema de Seguridad Nacional".

El proyecto, surgido de una espasmódica malvinización del Presidente y coincidente con un berrinche de su admirado Donald Trump hacia Reino Unido, propone elevar las sanciones a la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin la autorización del Estado argentino y la creación de un Consejo de Seguridad, que fue cuestionado por la oposición dura y aliados.

¿Qué impacto tiene el proyecto de Malvinas en la relación con Estados Unidos?

Este jueves, arribó a la Argentina el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que mantuvo una agenda de reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.El asesor presidencial Santiago Caputo tomó parte de la reunión del funcionario de la administración Trump con el titular de Hacienda.

En la conferencia de prensa con Quirno, Landau hizo público que Estados Unidos puso el ojo en el proyecto de "soberanía" y el impacto que pueda tener en las compañías estadounidenses que explotan recursos de Malvinas. “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”, reconoció.

https://www.eldestapeweb.com/politica/malvinas-estados-unidos-reconocio-mira-cerca-ley-defensa-soberania-20261022203137

"La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto, así como también la mayoría de los bloques aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No se dejen psicopatear por los hijos de puta", afirmó Santiago Caputo a través de X, que buscó disipar los rumores de que el oficialismo iba a decidir cajonear el proyecto de "soberanía".

El texto tiene como principal ideólogo a Santiago Caputo. Una de sus principales espadas, la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, asistió a las comisiones para defender el texto, sin lograr mayores adhesiones. El hombre del cigarrillo apagado no tiene hombres con peso en la Cámara baja que lo defiendan.

Internas feroces y falta de votos: por qué peligra el proyecto "malvinero" de Milei

Las versiones sobre que el oficialismo bajaba el proyecto comenzaron después del lunes, cuando LLA informó que levantaba el plenario de comisiones, previsto para este martes. "Falta de tiempo" había sido la explicación. Al igual que para la semana siguiente, el bloque violeta confiaba en tener los votos.

Desde un bloque, aliados afirmaron estar pendientes de lo que hará el Ejecutivo "con las inquietudes que provoca" el texto en sus "relaciones carnales" con Estados Unidos y dieron cuenta del rumor de que el oficialismo podría "pisar el proyecto". En otra bancada, socia del oficialismo, apuntan a cuestiones internas dentro de LLA.

El peronismo no acompañará el proyecto, ya que se había ofrecido a acompañar la primera parte del proyecto, que elevaba las sanciones a la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin la autorización del Estado argentino y desde LLA rechazaron el pedido. Sin embargo, se apegaron a la versión del posible freezado del proyecto.

"Hace tres o cuatro discursos que Milei no nombra la palabra Malvinas en su discurso. No enviaron a ningún funcionario de primer nivel a defender el proyecto. No vino ni (el ministro de Defensa, Carlos) Presti ni Quirno, sino la secretaria Legal y Técnica, que es del ala caputista. El sector que responde a Karina Milei no está con mucho énfasis en el tema y eso puede ser, además de lo de Estados Unidos, un elemento para que se tense la situación", analizaron ante la consulta de El Destape desde el entorno de un diputado de Unión por la Patria.