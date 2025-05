Vuelta de página: con el calendario electoral definido en PBA, Kicillof entrega patrulleros y ambulancias

Luego de que la Legislatura bonaerense aprobara por más de dos tercios las modificaciones al calendario electoral para los comicios de este año, el peronismo pone paños fríos a la interna y analiza cada uno de los resultados de las elecciones provinciales. En la casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelven a poner la gestión como eje central y patean para adelante las definiciones políticas.

Según pudo averiguar El Destape, “no está prevista ninguna reunión tripartita en la brevedad”. Es decir, un encuentro entre dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador no está en un horizonte próximo. “Faltan dos meses para el cierre de listas”, esgrimen desde calle 6 y enfrían el debate. El cierre de listas tiene como fecha límite el sábado 19 de julio. En tanto, desde el espacio de la ex Presidenta apuntan al 24 de mayo: “Lo próximo que se viene es el acto del Gobernador, veremos qué definiciones da”, señalaron.

El sábado 24 de mayo en el predio de UPCN en La Plata, el mandatario hará un acto del MDF que tildan de “fundacional”, ya que rememora el plenario realizado en Florencio Varela el año pasado. “Ese día se gestó lo que terminó siendo el Movimiento Derecho al Futuro”, explicó uno de los organizadores. El mismo será bien provincial, es decir, no participarán gobernadores de otras provincias.

De esta manera, Axel Kicillof continúa mezclando agenda en el conurbano y en el interior bonaerense. “Hay que dar respuesta a los problemas de la gente”, repiten desde Gobernación y corren el eje sobre la interna del peronismo. “No hay que meterse más en el barro de la interna”, cerraron. En ese sentido este martes, y junto al presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, el mandatario firmará en Gobernación convenios con 22 municipios para la apertura de líneas de financiación. Será con tasa subsidiada y está destinado a trabajadores independientes.

El miércoles irá al bastión peronista por excelencia en la provincia. Entregará kits escolares, 100 vehículos provinciales y recorrerá las instalaciones de la Fuerza de Aproximación de la base sur de La Matanza, en González Catán. El jueves en Escobar inaugurará una nueva Unidad de Diagnostico Precoz, que se utiliza para atención e internación de patologías agudas y el viernes visitará Coronel Dorrego, en donde entregará 355 escrituras, 3 vehículos policiales y una ambulancia de alta complejidad. Y luego, en Bahia Blanca, seguirá entregando patrulleros, y firmará 2 contratos de obras por $2.748 millones para pavimento y desagües pluviales en dos barrios de la ciudad, entre otras actividades que se cerrarán en el correr de la semana.

La baja participación electoral y un día poco feliz

Luego de las elecciones en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis el domingo pasado, la máxima preocupación dentro del peronismo fue “la baja participación” del electorado. El lunes por la mañana en la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el funcionario se sinceró y dijo que “no había sido un día feliz para el peronismo”. “No han sido buenos los resultados”, remarcó y sobre la actuación del PJ Nacional fue más directo: “Mirá con todos los problemas que tenemos en el peronismo bonaerense si me voy a andar metiendo en las otras provincias”.

La conferencia de prensa del lunes 12 de mayo

El ministro de Gobierno es el hombre de Kicillof encargado de seguir los resultados de las elecciones. El resultado de los mismos fue analizado en la reunión de gabinete del lunes a media mañana. “Fueron malos resultados”, enfatizaron. El mismo domingo, el mandatario siguió los resultados electorales desde Casa de Gobierno a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y tras la finalización de los mismos, no se comunicó con ningún dirigente del PJ. Este domingo 18 será el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El seguimiento del proceso electoral será el mismo que con las otras elecciones: Desde Casa de Gobierno y con un análisis posterior.

Lo cierto es que, además de los resultados, la baja participación electoral preocupa a todo el peronismo. “Preocupa muchísimo. Es parte del descontento”, afirmaron desde todos los espacios políticos peronistas. Es, probablemente, el único punto de encuentro unánime entre las fuerzas. Y además, creen que ello podría repetirse en la elección de la provincia de Buenos Aires. “La baja participación habla de un hastío social y de gente desilusionada”, analizó una dirigenta peronista, quien remarcó que la merma del electorado en los comicios de medio término viene desde hace varias elecciones: “Pasó lo mismo en el ’21, ’23 y ahora está pasando en el ’25”.