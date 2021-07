Procesaron al ex intendente macrista Nicolás Ducoté por desvío de fondos

El juez federal de Campana, Adrían González Charvay procesó al ex intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté por desvío de unos $400 millones y abuso de autoridad. Tiene prohibido salir del país y está embargado por $100 millones. Por ahora el proceso es sin prisión preventiva.

El juez federal de Campana, Adrían González Charvay procesó al ex intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté por el delito de defraudación contra la administración pública, y lo embargó por $100 millones. Si bien no le dictaron la prisión preventiva, Nicolás Ducoté no podrá salir del país y tiene todos sus bienes inhibidos, según detalló el portal Infobae.

El dirigente macrista está acusado de haber desviado fondos para obras públicas en al menos dos barrios de la ciudad, y un plan de créditos para familias y pymes. La cifra del desvío de dinero rondaría los 400 millones de pesos.

Además de Nicolás Ducoté, el magistrado procesó a varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar como Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede. Todos ellos están acusados del delito de defraudación contra la administración pública.

El procesamiento dictado por González Charvay fue por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conducía Rogelio Frigerio.

Uno de los convenios fue el de “Microcréditos”, y eran fondos para vecinos y vecinas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias.

El segundo convenio fue “Monterrey” y tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. La propuesta era para renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567.

Por el mismo caso también fueron indagados Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El magistrado dictó una falta de mérito para los ex funcionarios nacionales.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizó los contratos cuestionados. La PIA que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez - y se especializa en casos de corrupción- emitió dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos analizados. Luego de eso, González Charvay formuló en junio pasado la citación a declarar en indagatoria y hoy firmó los procesamientos.

Al presentar sus dictámenes el fiscal Rodríguez había señalado que: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.

Antes de declarar, Nicolás Ducoté intentó viajar a Europa y declarar desde allí pero no pudo. Su indagatoria fue el 23 de junio pasado, según detalló el canal C5N.