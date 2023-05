Larreta saca músculo en PBA frente a la indefinición de Bullrich

El jefe de Gobierno y Diego Santilli encabezaron un acto con 30 dirigentes de las dos secciones más acaudaladas de la provincia. Bullrich todavía no definió quién será su candidato y crece el malestar en las bases. La interna capitalina no frena.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli volvieron a encabezar otra jornada de trabajo de propuestas para el territorio bonaerense camino a las elecciones que los tendrán como protagonistas en ese distrito y la Nación. A diferencia de su principal adversaria en la carrera por la presidencia, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno no demoró en la proclama de un nombre para Buenos Aires y el armado pasó al siguiente nivel, el de las alianzas y el plan de gobierno.

En las filas bullrichistas cada día que pasa es un día que pesa. La falta de claridad a la hora de conocer la persona designada para competir por la gobernación llevó a una suerte de parálisis de dirigentes territoriales que seguramente tengan que enfrentar una PASO en sus municipios. No saben si su referente político bonaerense será el designado o no, no se conoce cómo convivirán los nombres que cada posible postulante al sillón de Dardo Rocha pueda tener. Tampoco si habrá un acuerdo de unidad o si se pateará el tablero por completo.

Bullrich no pareciera desesperada por encontrar la solución. De gira por provincias que disputarán una elección ejecutiva este domingo, para ella siempre su nombre fue más que suficiente como para arrastrar cualquier candidato bonaerense. Por eso no se dejaron ver las ansiedades. Por eso, todavía se dará tiempo a la baja de María Eugenia Vidal para destrabar a Cristian Ritondo y la incorporación de José Luis Espert para negociar que no se meta en la carrera presidencial.

La estrategia fue muy distinta a la de Larreta que desde el minuto cero apostó por un candidato con peso propio para la provincia y, lejos de hacer proliferar nombres, como sí hizo en la Capital Federal, se abrazó a un único nombre, el de Santilli. Ambos estuvieron, este miércoles, en Esteban Echeverría para encabezar el segundo encuentro de “Prepararse para gobernar”, un espacio para intercambiar experiencias de gestión para generar un plan de gobierno.

Hubo tres decenas de referentes de la primera y tercera sección electoral, las dos más acaudaladas de toda la provincia. Ambas representan casi el 52% de los electores totales del territorio, casi el 19% de los nacionales y más del 43% de los sufragios que obtuvo Santilli en 2021. Cada dirigente presente en la reunión buscará competir por la conducción de sus municipios. En esos dos conglomerados, Bullrich mostró el apoyo de Néstor Grindetti y Jorge Macri, que todavía podría tener medio pie sobre Larreta para no dejar escapar oportunidades.

El evento sirvió para unificar al equipo en esas secciones, alinear la estrategia y empezar a acelerar las propuestas porque la situación empieza a requerir de algún tipo de horizonte para ofrecerle a los ciudadanos. También abrió, formalmente, la competencia interna, dejando de lado la chance de una PASO – aunque todavía la unidad pueda ser una posibilidad -. De los referentes locales, Larreta y Santilli se llevaron un fuerte apoyo y, según las encuestas, la dupla sigue con buenos números en el conurbano.

El gran enigma, ahora, pasará por las alianzas. Hace unos días, Santilli se mostró junto a Maximiliano Abad y Maricel Etchecoin. El primero, presidente de la UCR bonaerense y precandidato a gobernador. La segunda, titular de la Coalición Cívica en la provincia. Todavía no se llegó a la instancia de definiciones explícitas pero sí a la consolidación de la relación. Hasta ahora, el único que se manifestó abiertamente a favor de Santilli fue Miguel Ángel Pichetto, de Peronismo Republicano.

Por eso, será clave el rol de la dirigencia nacional de la UCR. Martín Lousteau en alianza con Gerardo Morales, ambos de muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, podría tener a su candidato en el territorio bajo el nombre de Martín Tetaz. El diputado de Evolución no se subió formalmente y probablemente termine por dimitir al no alcanzar las dos cifras de piso. Abad, por su parte, mostró el apoyo de Facundo Manes, que hace un par de semanas estuvo con Larreta y con Diego Valenzuela, el jefe de los equipos técnicos de Santilli.

Manes no abandonó su plan inicial de ir por la presidencia de la Nación, pese a que se especuló con la ocupación de diversas candidaturas en Buenos Aires, y en la provincia apoyará a Abad. ¿Qué pasará con Facundo si Abad decide cerrar un acuerdo con Santilli? Tetaz también generó buena relación con Gustavo Posse, un hombre que apoyó el lousteauismo en las internas radicales hace dos años. De reforzar un acuerdo con Larreta, ¿el alcalde de San Isidro también se sumaría a ese armado? En 2021 ya colocó a sus candidatos tras la lista de Santilli, pero allí podría armarse un equipo.

El rol de Manes se mostró un tanto confuso. Desaparecido durante meses, volvió a plantarse como candidato presidencial y, además de los acercamientos con el larretismo, también tuvo sus charlas con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Incluso hubo quienes lo contaron como miembro integrante del Grupo Malbec. ¿Eso será un impedimento para un acercamiento al larretismo? Todavía son preguntas sin respuesta.

Tampoco se encontró una respuesta en la Ciudad. Jorge Macri y Larreta volvieron a mostrarse juntos al tiempo que el jefe de Gobierno empezó a mover a las bases territoriales porteñas para militar por Fernán Quirós, su ministro de Salud. Como en Santa Fe, el jefe de Gobierno se paseará con todos. En tierras santafesinas, felicitó a Carolina Losada por su lanzamiento y este miércoles se sacó una foto con Maximiliano Pullaro. Los dos radicales, una más cerca a los “duros” (de hecho, su compañero de fórmula, Federico Angelini, es halcón puro) y el otro con banca de Martín Lousteau, se enfrentarán en una PASO y el capitalino no apostará por ninguno sino por los dos.

En la Ciudad pareciera apostar por todos pero jugar más para uno. Jorge Macri vivió la complicación de la campaña en los últimos meses. Mauricio Macri y Patricia Bullrich salieron a respaldarlo sin lugar a dudas, aunque en la Capital Federal empezaron a circular colectivos con la leyenda “Bullrich presidenta, (Ricardo) López Murphy jefe de Gobierno”. El liberal se moverá pero, según los planes, en algún momento se bajará para no complicar al primo.

La gran pregunta es qué hará María Eugenia Vidal. En las últimas horas corrió el rumor de que Mauricio Macri no la apoyaría en caso de lanzarse a la Ciudad. Esto fue catalogado como una fake news del universo del primo ministro para pinchar el globo de la ex gobernadora. Ella se bajará de la presidencial esta semana pero no anunciará una competencia en CABA.

Si llegara a definirse por jugar en la Ciudad, Jorge Macri estaría dispuesto a competir contra ella. Quirós, que representaría la voz de Larreta, volvió a insistir con un candidato único. El primo abandonó esa pretensión ante la falta de señalamiento de Horacio e invitó a todos a la cancha.