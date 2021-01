Kicillof reveló que coordinó las restricciones con intendentes y CABA

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof aseguró que puso restricciones a la nocturnidad similares a la de la Ciudad de Buenos Aires porque hay municipios del conurbano que limitan con la Capital Federal, y eso hace necesario aunar criterios en el AMBA.

Axek Kicillof reveló que tomó la decisión de establecer el límite de 1 a 6 en lugar de 23 a 6 después de "hablar mucho con los municipios" y justificó la decisión explicando que el objetivo fue "estar en el misma rango que la Ciudad" de Buenos Aires. Al mismo tiempo sostuvo que "hay una parte de la oposición que es penosa" con sus críticas al Gobierno y que "las medidas que proponen son todo el tiempo para que se enferme la gente".

Por otro lado, en declaraciones a Radio 10, añadió que trataron de "coordinar lo mejor posible, pues buena parte de nuestro conurbano -que linda con la Ciudad- iba a tener diferencias, y cualquier diferencia en este contexto es complicada". En la Provincia, si bien se fijó el cierre de la actividad comercial desde la 1 y hasta las 6, no se prohibió la circulación de gente en esa franja horaria.



Consultado por esta situación, Kicillof explicó que prefirieron esa resolución antes que "poner multas más grandes" en lo que se refiere a fiestas o reuniones clandestinas.



Además, aclaró que "la Provincia no es lo mismo que nada; si nos comparamos con Uruguay somos seis veces más grande, entonces el volumen que tiene y la diversidad, la dimensión nos vino generando medidas que hay que tomar con mucha complejidad y consenso también entre todas las autoridades, porque la verdad yo puedo dictaminar algo que si no se va a cumplir o no estamos preparados no serviría



En ese contexto, el gobernador advirtió que hoy "la dinámica es de crecimiento muy fuerte de los contagios, sea por la causa que sea, y el modo de contagio está comprobado que es por contacto. Con lo cual la forma de evitarlo es reducir los contactos, generar las medidas de cuidado que conocemos. La verdad que por ahora no hay más que eso".