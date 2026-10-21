El martes por la tarde y en la sexta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la iniciativa que busca crear un programa provincial para la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia digital en los ámbitos educativos y que está basado en el caso de la adolescente Emma Bondaruk. También se aprobó una iniciativa que permite a los distritos reasignar los fondos coparticipados del Inmobiliario Rural hacia obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica, por el fenómeno de El Niño.

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El proyecto, de autoría de Mayra Mendoza, fue girado del Senado con modificaciones y se convirtió en ley el martes por la tarde. El mismo apunta a generar herramientas concretas para prevenir casos de hostigamiento y vulneración de derechos a través de las pantallas y establece nuevas obligaciones para el sistema educativo bonaerense.

La denominada Ley Ema rememora el caso de la adolescente de 15 años que el 24 de agosto de 2024 se quitó la vida luego de que se viralizaran imágenes íntimas suyas sin su consentimiento dentro de su entorno escolar. El proyecto fue trabajado junto a su mamá, Laura Sánchez, quien participó del proceso de elaboración de la norma y estuvo presente en la Legislatura durante el tratamiento.

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“Después de mucho trabajo y esfuerzo, completamos la sanción de esta ley que es fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”, expresó la diputada de La Cámpora en sus redes sociales. “La política es la que debe abordar con empatía, conciencia y trabajo estas temáticas que impactan en la vida de todos y todas. El camino siempre es desde la escucha activa y colectiva. Lo virtual también es real. Desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales con respeto y cuidado”, cerró.

El fenómeno climático de El Niño

Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que autoriza por 6 meses a todos los distritos a “reasignar los fondos coparticipados provenientes del impuesto Inmobiliario Rural para hacer obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica”, ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

La iniciativa habilita a que los 135 municipios puedan disponer de “hasta el 100% de los fondos transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural”. En la legislación actual, los fondos recaudados de dicho impuesto son distribuidos en un 65% para el Ejecutivo provincial, un 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.

Durante la sesión, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó el proyecto como “una ayuda para los jefes comunales frente al inminente impacto de El Niño”, y recordó que el gobierno nacional de Javier Milei “no giró a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico”.

Más iniciativas

Por otra parte, la legisladora Luciana Padulo, también se anota una ley. Se aprobó el escrito que presentó y que modifica la Ley 13.688 para “incorporar la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario”. Al respecto, la diputada dijo que “hay una urgencia y nosotros que somos adultos y que deberíamos facilitarle la vida a los chicos y a las chicas, tenemos que dejar de mirar para otro lado y festejar que se haya votado esta ley para que se ponga en práctica”.

En relación a la temática educativa, se transformó en ley la iniciativa del diputado Martín Rozas que busca regular el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de escuelas de gestión estatal y privada de niveles secundarios de la Provincia. “Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria, que es indispensable que los alumnos sepan manejar como tiene que ser”, expresó.

“Pero también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejada otro tipo de situaciones que le hace un perjuicio a todos los adolescentes, por eso es necesario que el alumno vuelva a tener ese espacio de socialización en el momento de estar en la escuela”, afirmó el dirigente.