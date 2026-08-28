Diputados bonaerenses dio media sanción a la Ley Ema contra la violencia digital escolar

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a la denominada Ley Ema, una iniciativa que busca crear un programa provincial para la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia digital en los ámbitos educativos. El proyecto apunta a generar herramientas concretas para prevenir casos de hostigamiento y vulneración de derechos a través de las pantallas y establece nuevas obligaciones para el sistema educativo bonaerense.

La iniciativa lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 luego de que se viralizaran imágenes íntimas suyas sin su consentimiento dentro de su entorno escolar. El proyecto fue trabajado junto a su mamá, Laura Sánchez, quien participó del proceso de elaboración de la norma y estuvo presente en la Legislatura durante el tratamiento.

La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación, Mayra Mendoza, destacó la aprobación y sostuvo que el objetivo es contar con "un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que llegó Ema". En ese sentido, remarcó que la violencia digital y de género forma parte de la vida cotidiana y advirtió que aquello que sucede en las redes y los dispositivos también tiene consecuencias concretas fuera de ellos.

"Vivimos mediados por las pantallas y las consecuencias de las pantallas en nuestra vida. Lo virtual termina afectando la realidad", señaló Mendoza durante su intervención en el recinto. La legisladora también cuestionó a sectores políticos que, según afirmó, rechazaron el proyecto durante su tratamiento en comisión.

Durante su discurso, Mendoza destacó el trabajo realizado junto a Laura Sánchez y valoró su decisión de "transformar el dolor por la pérdida de su hija en una política" destinada a proteger a otras personas. "Buscamos proteger a nuestras infancias", sostuvo la legisladora.

Las críticas de Mendoza a otros legisladores y a La Libertad Avanza

Durante su intervención, la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia remarcó que, mientras "hay algunos políticos que nos encargamos de buscar la forma de sancionar leyes, de buscar prevenir y cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes", por otro lado existen "quienes le dan la espalda a un tema como este y como nos ha sucedido en la Comisión de Educación, que no representan por supuesto la política, son la anti política, los que realmente no creen que la política sea una herramienta de transformación de la realidad para poder cuidar, proteger y garantizar desde el Estado el cuidado", según afirmó.

En este marco, Mendoza advirtió que en "los integrantes del bloque de La Libertad Avanza han votado en contra y han rechazado el dictamen para poder sancionar la ley Ema". Y agregó: "Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas que es la violencia digital. Pero a pesar de eso, logramos construir una mayoría con diputadas de todos los bloques que integran esta Cámara para poder lograr esta media sanción."

"Hay estadísticas que hablan de esto y la verdad no quiero cansar ni abordar solamente este argumento con los números, pero según UNICEF, el 61% de los niños, niñas, adolescentes de América Latina ya han manifestado que sufrieron algún tipo de violencia a partir del uso de las pantallas, no solamente de las redes sociales, sino los grupos de WhatsApp", agregó la legisladora.

Qué establece la Ley Ema

Entre sus principales puntos, el proyecto contempla la incorporación del inciso “z bis” a la Ley de Educación Provincial N° 13.688 para incorporar una formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías.

La propuesta también plantea incluir en los programas escolares contenidos vinculados con el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial. Además, establece la actualización de las guías escolares para incorporar protocolos específicos frente a situaciones de violencia digital.

Otro de los ejes centrales será la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal que integra el sistema educativo bonaerense.