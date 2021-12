La insólita frase de Mauricio Macri sobre el presupuesto: "Hemos tenido una actitud responsable"

Completamente ajeno a la realidad, el expresidente aseguró que Juntos por el Cambio obró de manera "responsable" y "democrática" en el tratamiento del Presupuesto 2022.

El expresidente Mauricio Macri volvió a aparecer en LN+, el canal en el que invirtió 15 millones de dólares, con insólitas declaraciones luego de que su espacio político rechazara el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. Contradictorio y más metafórico que nunca, propuso que el Gobierno debe "venir a acordar cosas sensatas".

"Improvisación, ineptitud, mentiras, inmoralidad", arrancó Mauricio Macri cuando su periodista militante Luis Majul le pidió su análisis sobre el rechazo al Presupuesto 2022 que encaró la oposición dentro del Congreso. "El Presupuesto es impresentable, no cierra por ningún lado. Este Presupuesto no sirve, tienen que traer algo que cuadre", propuso.

A continuación, alucinado por su nueva visita al canal que financia, dio su opinión sobre la performance de Juntos por el Cambio al momento de tratar las partidas presupuestarias para encarar el próximo año de gestión. "Igualmente, nosotros hemos tenido una actitud, como siempre, responsable y democrática", aseguró.

"Dimos quórum y esperamos ver un debate porque cuando vimos que no funcionaba pedimos un cuarto intermedio para que lo hagan de vuelta", insistió al tiempo que le echó la responsabilidad a algo que tanto a él como a Javier Milei los pone a salivar: "Los argentinos no resisten más impuestos", denunció.

De hecho, aprovechó que contaba con toda la atención y el cariño de Majul, lanzó flores para la ultraderecha que ya ingresó al Congreso de la Nación y adelantó: “Vamos a acordar en muchas cosas con (Javier) Milei y (José Luis) Espert”.

Más adelante, emulando a sus seguidores como Nelson Castro o Alfredo Leuco y su fanatismo por el diagnóstico basado en nada, el expresidente expuso: "Lo que vimos fue un brote de Máximo Kirchner que insultó a todo el mundo y la oposición dijo basta, se rechaza". "Han tenido una derrota política que pone en evidencia la nueva realidad que es que no tienen mayoría, en la que tienen que venir a acordar cosas sensatas, no más cosas irracionales", reconoció sobre el rol del macrismo para impedir la gobernabilidad.

En línea con lo que aún no se cansó de repetir, consideró: "Esta elección fue el fin de una forma de hacer política, el colapso de la irracionalidad. Estamos asistiendo al fin del populismo en la Argentina y de la insensatez".

Olvidando por completo sus cuatro años al frente del Poder Ejecutivo, agregó: "No podemos más, no soportamos más los argentinos. El nivel de angustia que se ve en la Argentina es por un Gobierno que no entiende el mundo".

De todos modos, minutos después volvió a reflexionar y se vio atrapado en un fallido al asegurar que "había un intento de darles una nueva salida para no hacer este papelón". "Somos todos la Argentina, somos todos los que estamos sufriendo la incapacidad, la inmoralidad y la ineptitud de este gobierno", agregó sin poder hacer la diferencia entre la falta de capacidad y la falta de partidas presupuestarias para gobernar.

"Nosotros no estamos todos los días jugando con un helicóptero intentando boicotear cada cosa que hacen, estamos buscando darle racionalidad a lo que pasa en la Argentina", aclaró en vano.

Más alejado de la realidad, completó: “El populismo no puede vivir sin la mentira. En mí gobierno se decía la verdad”.