Cuáles son las tres obras sociales y prepagas que dieron de baja

Las cancelaciones fueron confirmadas a través del Boletín Oficial. La Superintendencia de Servicios de Salud se encargó de evaluar cada situación e investigar el número de afiliados para finalmente, concretar la baja de cada entidad.

La Superintendencia de Servicios de Salud, el ente encargado de regular y controlar las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga en Argentina, dio de baja tres obras sociales de distintos puntos del país. Según se informó a través de distintas publicaciones en el Boletín Oficial, dicho ente se encargó de evaluar los programas de salud y características de cada una de las entidades de medicina prepaga para confirmar su existencia y ahora, efectuar la baja correspondiente.

De esta forma, se confirmó la baja de las siguientes entidades de medicina prepaga:

ASOCIACIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES (R.N.E.M.P 4-2057-4.)

ASOCIACIÓN MEDICA DE BAHÍA BLANCA (R.N.E.M.P 4-1145-3.)

MUTUAL MÉDICA DEL SUR (R.N.E.M.P.3-1424-0)

Desde la Superintendencia explicaron que se evalúo "las características de los programas de salud, los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes o miembros del órgano de administración” y se determinaron “las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión, y prestacional, así como los recaudos formales exigibles a las entidades para su inscripción en el Registro”. También, en cada caso, se verifica la cantidad de afiliados y los reclamos.

En el caso de la ASOCIACIÓN MEDICA DE BAHÍA BLANCA dejó de brindar la actividad y confirmó el traspaso de su cartera de afiliados a la Entidad de Medicina Prepaga MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO SOCIEDAD DE PROTECCIÓN RECÍPROCA – FEDERADA SALUD (R.N.E.M.P. Provisorio Nº 3-1158-6). La Superintendencia determinó que no había reclamos relativos a la citada entidad, que contaba con un total de 467 afiliados.

Por su lado, la ASOCIACIÓN PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES también solicitó la baja al Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) y fue concedido. La entidad no posee padrón de afiliados declarado.

Por último, la MUTUAL MÉDICA DEL SUR fue dada de baja ya que, a través de una investigación realizada por la Superintendencia, se certificó que "no existen afiliados durante los tres últimos ejercicios económicos, no hay planes vigentes, no existen contratos vigentes con Prestadores, ni convenios con Obras Sociales". Se indicó que hasta el año 2012 la modalidad era prestación de Servicio para consultas a través de terceros en consultorios externos, pero luego cesó la actividad.

Aumentos de hasta el 11,4% en Prepagas

El Gobierno autorizó a partir de agosto una nueva suba del 11,34% en las cuotas de las entidades de medicina prepaga, lo que se sumará a los últimos aumentos que hubo en el rubro en mayo, junio y julio. La suba fue autorizada mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente a su vez del Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti.

Este será el séptimo aumento de las cuotas en lo que va del año, tras las subas de 9% en enero, 6% en marzo, 6% en abril, 8% en mayo, 10% en junio y 4% en julio. Así alcanza un 68,5% en 8 meses. Según las prepagas, con este aumento un plan familiar medio de un matrimonio con 2 hijos menores podría rondar entre los $ 40.000 y los $ 60.000 mensuales.