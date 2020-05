Atacaron con una bomba molotov un local de Forja: "Fue un ataque político"

Un local de Forja se incendió luego de que arrojaran una bomba molotov que rompió el blindex de la puerta de entrada. La policía de la Ciudad revisa las cámaras de seguridad para intentar dar con los atacantes. El presidente del partido, Gustavo López, afirmó que se trató de un ataque político.

La bomba molotov estalló en el local ubicado en Estado de Israel 4622, en el barrio porteño de Almagro. Bomberos, la brigada de explosivos y miembros de la policía de la Ciudad trabajaron en la sede de Forja tras el atentado.

“A esta altura de la democracia uno no se imaginaba que podrían pasar estas cosas. Repudiamos enérgicamente el atentado que hemos sufrido. Vandalizaron el local central de FORJA. Arrojaron una Molotov que rompió el Blindex de la entrada y generó un incendio”, declaró Gustavo López, Presidente del partido. “Quiero llevar tranquilidad a toda la gente que nos conoce y a los militantes políticos”, remarcó.

“Lo vivimos como un atentado netamente político en un país que hoy necesita unidad, que necesita que salgamos adelante, pero evidentemente hay algunos que no quieren esto, que no quieren salir adelante y que podamos asistir a los que menos tienen, pero la verdad es que no sabemos a qué atribuir semejante acto”, agregó López.