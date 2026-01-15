Escándalo en Santa Cruz: los jueces se subieron el sueldo un 42% y tuvieron que dar marcha atrás

Un nuevo escándalo se desató en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobara un aumento del 42% que llevaba los ingresos de algunos magistrados a cifras cercanas a los $24 millones mensuales, el propio presidente del tribunal, Daniel Mariani, ordenó frenar el incremento.

La decisión fue tomada en medio de la feria judicial y sin consenso pleno del cuerpo, lo que generó un fuerte rechazo de los sindicatos. De esta manera, la resolución del juez Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.

El aumento impugnado establecía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre. La suba fue aprobada y firmada por los jueces Fernando Basanta, Renée Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. La resolución no fue avalada por Mariani ni contó con la participación de los cuatro nuevos vocales designados por el gobernador Claudio Vidal el año pasado.

En los fundamentos de la resolución, los magistrados sostuvieron que el incremento salarial responde a criterios de "equidad" y "razonabilidad", y señalaron que los salarios judiciales no pueden alejarse de forma "grosera" de los que perciben jueces de otras provincias o del ámbito federal. Para respaldar su decisión, citaron fallos de la Corte Suprema vinculados a la intangibilidad salarial y a la independencia del Poder Judicial, y aseguraron que el aumento estaba contemplado en el anteproyecto del Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.

Actualmente, el tribunal funciona con un doble comando: por un lado, el sector encabezado por Mariani, que reconoce la ampliación del cuerpo, y por el otro, los jueces que declararon inconstitucional la ley que ampliaba el cuerpo y continúan actuando como si el TSJ tuviera solo cinco integrantes. Esa declaración de inconstitucionalidad ahora deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El duro rechazo de ATE al "salariazo" de los jueces Santa Cruz

La resolución que decretaba el aumento no incluía a los empleados del Poder Judicial. Otro punto que alimentaba la controversia es que los jueces de Santa Cruz no tributan el Impuesto a las Ganancias sobre sus salarios, a diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia y de los trabajadores de los tres poderes del Estado, que sí se encuentran alcanzados por ese tributo.

El incremento generó bronca y fastidio de parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”, advirtió el gremio en un comunicado.

El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, calificó el aumento como “obsceno” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”.

“El salariazo autootorgado por la cúpula del Poder Judicial alcanza un incremento acumulado cercano al 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan momentos de absoluta vulnerabilidad social y económica”, afirmó Garzón en declaraciones para medios locales. Además, cuestionó que se trate de un poder “que no rinde cuentas" y "se asegura aumentos muy por encima de la inflación”.