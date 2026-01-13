Salariazo: los jueces se aumentaron el sueldo un 38% y ATE advirtió que es una medida "obscena"

En medio de los cuestionamientos al gobernador Claudio Vidal, el Poder Judicial también comenzó el año con una decisión polémica: tras un año de marchas y contramarchas por la ampliación de sus miembros, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial resolvió establecer incrementos salariales para jueces, magistrados y vocales. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las subas serán cercanas al 38% y se ubica muy por encima de la inflación y de los aumentos percibidos por el resto de los trabajadores estatales.

La decisión de aumentar los salarios quedó formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 por los vocales Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. La resolución del Tribunal Superior de Justicia no solo consolidó los incrementos ya otorgados durante 2025, sino que además fijó aumentos anticipados hasta octubre de 2026, sin considerar cuál será la inflación futura.

De acuerdo a lo detallado por el medio WInfo, el esquema aprobado establece subas del 4% mensual entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados. Según el anexo que acompaña la resolución, los vocales, máximas autoridades del Poder Judicial, el primer mes de 2026 percibirán un básico de 1.574.940 pesos y al finalizar el escalonamiento en octubre de este año percibirán 2.177.588 pesos.

En los fundamentos, el propio Tribunal argumenta que la medida responde a un criterio de “equidad” y de “razonabilidad”, y sostiene que los sueldos de los jueces de Santa Cruz “no pueden alejarse de forma grosera” de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal.

Sin embargo, la resolución no incluye a los empleados del Poder Judicial. Otro punto que alimenta la controversia es que los jueces de Santa Cruz no tributan el Impuesto a las Ganancias sobre sus salarios, a diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia y de los trabajadores de los tres poderes del Estado, que sí se encuentran alcanzados por ese tributo.

ATE en pie de guerra contra el “salariazo” de los jueces en Santa Cruz

La decisión de los jueces de aumentarse el sueldo, por otra parte, excluye al personal judicial, lo que causó fuerte malestar en ATE. En la resolución, se aclara que el aumento alcanza exclusivamente a los vocales del Tribunal Superior, jueces, magistrados y funcionarios judiciales. En cambio, no menciona a los empleados del Poder Judicial.

En un comunicado difundido este martes, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, calificó el aumento como “obsceno” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”.

“El salariazo autootorgado por la cúpula del Poder Judicial alcanza un incremento acumulado cercano al 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan momentos de absoluta vulnerabilidad social y económica”, afirmó Garzón en declaraciones para medios locales. Además, cuestionó que se trate de un poder “que no rinde cuentas" y "se asegura aumentos muy por encima de la inflación”.