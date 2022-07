Planes sociales: ante el campo, Larreta pidió "replantear" el sistema

El dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que sería una forma de "reducir el impacto de los cortes" de calle. También pidió que el Gobierno nacional le dé "reglas claras" al campo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este martes que "hay que replantear el sistema de planes sociales", al indicar que "no puede ser que haya organizaciones que intermedien", y propuso que sea el Estado nacional el que administre la asistencia a los sectores de menores ingresos.

"No puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas. Saquemos a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios es el Estado, no organizaciones que nadie votó. Eso garantiza transparencia y que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a marchas", apuntó Larreta.

En ese sentido, agregó: "Una de las grandes maneras de reducir el impacto de los cortes (de calles) es que no haya intermediarios. También que "el Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad". El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo estas declaraciones a la prensa luego de participar en La Rural de Palermo de la tradicional ceremonia que marcó el ingreso del primer animal al predio ferial para la muestra de este año.

Larreta pidió "reglas claras" para el campo

Por otro lado, durante el corte de cintas de la Exposición Rural, Larreta reclamó "previsibilidad y mayor logística" para el campo, ya que advirtió que los productores agropecuarios "siembran con un impuesto y cosechan con otro".

"El campo es el sector más federal de todos. Podríamos estar exportando, pero el Gobierno no lo veo. Y cada vez que el campo saca un poco la cabeza, vuelven a subir algún impuesto, cambiar alguna regulación", sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En declaraciones a la prensa, el referente del PRO se quejó de que en las iniciativas del Gobierno hacia el sector "todo es trabarle las cosas al campo". Y agregó: "Siguen pensando que acá está la oligarquía terrateniente y todas esas frases totalmente pasadas de época".

Ante ello, el dirigente del Juntos por el Cambio pidió "darle previsibilidad, que el marco regulatorio se mantenga en el tiempo: siembran con un impuesto y cosechan con otro" y también señaló que "hay que mejorar la logística".

"Hay que apoyarlo, darle reglas de juego claras. Es un sector que da millones de puestos de trabajo en la Argentina y podría darle a millones más", remarcó Larreta. El aspirante a la Presidencia cuestionó la política económica del presidente Alberto Fernández y afirmó que "el Gobierno se empecina en no presentar un plan".

En otro orden, al ser consultado respecto de la coyuntura económica, planteó que ve "con altísima preocupación esta situación de Argentina, donde la gente no llega al fin de la semana". "Eso afecta a los que menos tienen, y el Gobierno se empecina en no presentar un plan económico", puntualizó Larreta. Al ser consultado sobre si va a solicitar una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el jefe de Gobierno porteño respondió: "No, para nada. Tienen que presentar un plan".

Con información de Télam y NA