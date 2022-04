Planes sociales: advierten por la "criminalización de la protesta"

Larreta propuso “sacarle los planes sociales a los que protesten”. El ministro Zabaleta calificó los piquetes como “aprietes”. Dirigentes sociales y políticos advierten por un contexto de mayor tensión en las calles.

El aumento de la conflictividad y los reclamos en las calles frente a la crisis social, y tras el acampe durante dos noches de miles de personas en la Avenida 9 de Julio organizado por agrupaciones de izquierda, generó en las últimas horas un endurecimiento del discurso contra la protesta social tanto del gobierno nacional como del porteño. El ministro Zabaleta dijo “basta de apretar a los argentinos”, y Larreta pidió que le “saquen los planes sociales a esa gente”.

"No hace falta cortar la calle para poder conversar conmigo o con mi equipo. Hay que buscar otra modalidad de protesta. Comprendemos que hay derechos constitucionales y claramente lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos", dijo el lunes, en declaraciones a Radio Mitre, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Al día siguiente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, redobló la escalada discursiva y le pidió al gobierno nacional que le quite la asistencia social a las personas que protesten en las calles de la Ciudad.

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, declaró Larreta a la prensa.

Ante la coincidencia de culpar y castigar a quienes protestan, el ministro Zabaleta salió a desmarcarse y advirtió luego de las declaraciones de Larreta que "no es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita", como método para desactivar los reclamos y los cortes de calles. Y ratificó que el jueves de esta semana se reunirá, por quinta vez desde que asumió, con las organizaciones de Unidad Piquetera para "avanzar" en la vinculación de "planes sociales con empleo registrado".

También desde Nación, el funcionario y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, apuntó contra el jefe de Gobierno de CABA. “El planteo de Larreta de sacarle los ‘planes’ a quienes protesten en las calles solo desnuda una ideología clasista y perversa. Un anuncio que busca tapar los resultados de la pésima gestión económica de Macri cortando el hilo por lo más débiles”, publicó en sus redes sociales.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, considera que “tiene que hacer menos declaraciones y trabajar más”, y ratificó el plan de lucha votado en el Plenario Nacional Piquetero, que tiene previsto un nuevo acampe el miércoles 13 de abril, previo al fin de semana largo de Semana Santa, y una marcha federal.

Sin embargo, Belliboni aclara que prefiere “esperar al jueves que nos convocaron a una reunión y no seguir escalando con la pirotecnia verbal. No estamos en un debate político, queremos solucionar problemas”.

Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, integrante de la Unidad Piquetera que acampó en la 9 de Julio, señala que las declaraciones de Larreta “dan vergüenza ajena y deja en evidencia que desconoce las políticas sociales vigentes en un momento crítico como el que atravesamos”. Explica además que el jefe de Gobierno porteño “confunde la condicionalidad del plan Potenciar Trabajo con el de la AUH”.

En referencia a los discursos tanto de Zabaleta como de Larreta, Zaravia consideró en diálogo con El Destape que son “declaraciones altisonantes que lo único que hacen es demostrar el fracaso de la dirigencia que nos gobierna. No pueden ofrecer respuestas. El eje ordenar es el trabajo, si hubiera trabajo no habría necesidad de llegar a estas medidas”.

“No nos confundamos: lo verdaderamente extorsivo es la pobreza, que lleva a cualquier ser humano al más profundo desamparo. ¿Dónde está el Estado cuando hay que garantizar el derecho constitucional al trabajo, la vivienda, los derechos básicos?”, se pregunta la dirigenta de Barrios de Pie.

El legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano, dice que “tanto las declaraciones de Zabaleta como las de Larreta se inscriben en una campaña contra el movimiento de desocupados y el justo reclamo que tienen. Es una campaña reaccionaria con tufillo electoral, una especie de demagogia reaccionaria y punitiva”, y agrega que los dos son “planteos reaccionarios”.

Solano recuerda que también durante la presidencia de Mauricio Macri hubo un acampe masivo en la 9 de Julio que generó la aprobación de la Emergencia Alimentaria. “Tanto con el gobierno de Macri como con este, las medidas represivas no van a funcionar. Cuando tenés una pobreza que supera el 40%, eso no se puede detener con una represión, requiere medidas de fondo que el gobierno no quiere tomar”, dice.

El legislador agrega que “Larreta ahora amenaza pero cuando gobernaron ellos tampoco pudieron aplicar una política represiva como ahora le piden al gobierno de Alberto Fernández”. En diálogo con este medio, Solano advierte que en la Ciudad de Buenos Aires “faltan 20 mil vacantes en la escuela pública, que se concentran en la zona sur, por lo que muchísimas mujeres llevan sus hijos a las marchas porque no tienen dónde dejarlos por responsabilidad del gobierno de Larreta”.

Dina Sánchez, referenta del Frente Popular Darío Santillán y secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dijo que está “llena de bronca y de preocupación las declaraciones de Larreta. A casi 20 años de la Masacre de Avellaneda, nos parece muy peligroso el nivel de estigmatización y violencia que generan las declaraciones de algunos políticos y en los medios de comunicación”.

“En vez de discutir y cuestionar los métodos de protesta, ¿por qué no discuten el nivel de pobreza que existe y la falta de respuesta que hay? La situación no se aguanta más. Hay que salir de los escritorios, de los despachos y recorrer los barrios populares porque sino se hacen una imagen distorsionada de la realidad”, agregó Sánchez.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi señala que “es lamentable que quienes están al frente de gobiernos, en vez de pensar cómo solucionar la pobreza y la exclusión estructural en la Argentina planteen que el problema son los pobres, y que los pobres reclamen”, y agrega que “la guapean contra los más débiles, contra los fuertes ninguno sale”.

“Criminalizar la protesta genera que a la larga se criminalice la pobreza, asociando los programas sociales a mitos que tenemos que combatir como que son todos ñoquis, que no les gusta trabajar y que viven de los que pagan impuestos”, advierte el dirigente del MTE.

“Hay una degradación y un proceso de descomposición de la sociedad en general. El crecimiento económico del año anterior se lo acumularon todo los que más tienen y para los de abajo llegó muy poco”, dice Caropresi a El Destape, y reitera la propuesta de su espacio de implementar “una política de salario universal que garantice un ingreso por encima de la línea de indigencia para quienes hoy viven en hambre, haciendo colas en comedores que no reciben en tiempo y forma sus alimentos”.

El secretario general del Movimiento Evita en la Ciudad de Buenos Aires, Jonathan Thea, dijo que “con demagogia no resolvemos los problemas”. Señaló que Larreta “desconoce requisitos, desvía la realidad y solo se preocupa por qué muestran los canales de TV. Ya gobernaron el país y duplicaron la inflación, subieron 10 puntos la pobreza y obligaron a miles de familias a endeudarse”.

Por último, agregó que “es hora de que Larreta deje de hacer campaña y se haga cargo del desastre que dejaron con una deuda descomunal y un país en crisis. Los problemas no se resuelven mintiendo y agitando fantasmas sino trabajando todos los días”.