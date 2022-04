La Ciudad quiere sacarle los planes sociales a los que protesten

Desde el Gobierno de la Ciudad buscan impulsar esta medida con el objetivo de terminar con las manifestaciones que dificultan la circulación.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que Gobierno de la Ciudad le llevará una propuesta a Nación para quitarle los planes sociales a aquellas personas que se manifiesten y corten las calles. La intención surge luego del acampe de dos días realizado por distintos sectores de la Izquierda en el marco de una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida 9 de Julio.

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró Rodríguez Larreta. En este marco, el gobierno porteño busca impulsar esta medida con el objetivo de terminar con los piquetes que dificultan la circulación, especialmente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, confirmó que le pedirá a Nación "que les saquen los planes sociales. "Los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”, lanzó.

“Los traen extorsionados y si no vienen le sacan el plan porque en vez de manejar los planes el Estado los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, agregó.

“Pedimos que el gobierno nacional haga cumplir la ley. Desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme”, enfatizó al dar como ejemplo que “cuando alguno quiso subir a la autopista, vino la policía y los sacó”, completó.

Según informaron desde la dirigencia de la Ciudad, el presidente Alberto Fernández mantendría un encuentro con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en los proximos días. “Esperemos que la Nación haga algo. La Policía de la Ciudad detuvo a quienes apedrearon el despacho de la vicepresidenta, y el Gobierno le quitó los planes. Ahora esperamos que hagan lo mismo con quienes acampan o cortan el microcentro porteño interrumpiendo la circulación de miles de personas”, sostuvo Marcelo D’Alessandro, en diálogo con Clarín.

En esa línea, el ministro indicó que "vamos a hacer hasta lo imposible para no volver a tener una situación similar a la del viernes pasado, pero para eso necesitamos que el gobierno nacional ofrezca respuestas concretas que ayuden a evitar las manifestaciones y, además, muestren la misma firmeza que cuando decidieron sacarle los planes a los dos violentos que atacaron el despacho de la la vicepresidenta".

Por su lado, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo que el acampe y los cortes de tránsito llevados a cabo la semana pasada por organizaciones sociales en el microcentro porteño generan un conflicto de "laburantes contra laburantes" y pidió que se deje de "apretar a los argentinos" con esa modalidad de protesta.

"No hace falta cortar la calle para poder conversar conmigo o con mi equipo. Hay que buscar otra modalidad de protesta. Comprendemos que hay derechos constitucionales y claramente lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos", remarcó el funcionario nacional en declaraciones a Radio Mitre.

Zabaleta planteó que hay que generar programas que vinculen "a los beneficiarios de la asistencia social que brinda el Estado al empleo formal", y volvió a descartar la posibilidad de crear nuevos planes sociales. "La gestión quiere generar empleo formal; basta de apretar a los argentinos de esta forma", pidió y afirmó que desde su cartera "quieren retomar el diálogo" con las organizaciones y siempre van a mantenerse en contacto con "quienes quieran empleo formal".

"Está claro que hay un Gobierno que hace un esfuerzo enorme, que esta saliendo de una situación muy complicada, y que ese acuerdo con el FMI no va a tocar un solo programa que amplíe derechos", concluyó.