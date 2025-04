Se pospuso el Congreso del PJ por el fallecimiento del papa Francisco

El Partido Justicialista (PJ) y su Congreso nacional acordaron la postergación de la reunión del órgano partidario prevista para este viernes, a raíz del fallecimiento del papa Francisco. "Será un faro en la búsqueda de la justicia social que nuestro movimiento tiene como bandera", informó el comunicado emitido por el justicialismo a través de sus redes sociales.

"Comunicamos a los compañeros congresales que, en honor a la memoria de nuestro querido papa Francisco, la presidencia del Consejo Federal Nacional y del Congreso Nacional del PJ postergan la convocatoria del día viernes a la sesión extraordinaria del congreso partidario, el que será reprogramado con posterioridad a las exequias del Santo Padre", consignó el texto.

El comunicado está firmado por la presidenta del Consejo del PJ, Cristina Kirchner, y el titular del Congreso Nacional partidario, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. El encuentro tenía como sede prevista el micreoestadio de Ferrocarril Oeste en el barrio porteño de Caballito.

La cita se iba a dar en medio de la situación de tensión en el peronismo bonaerense que salió a la luz por las diferencias en torno a la fecha de las elecciones provinciales y que ahora amenaza trasladarse al armado de las listas.

Cristina Kirchner despidió a Francisco y reveló el libro que compartieron

Cristina Kirchner publicó el lunes un mensaje recordando su encuentro con el Papa Francisco y envió sus condolencias por la muerte del Sumo Pontífice. Además reveló que coincidieron en el gusto por el libro Megafón, o la guerra de Leopoldo Marechal.

"La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo “Es mi libro preferido, me encanta Marechal”. Coincidimos en que “Megafón, o la guerra”, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa. Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita", escribió la ex mandataria en su cuenta personal de Twitter.