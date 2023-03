De la mano de Máximo Kirchner, vuelve a reunirse el PJ bonaerense

Este viernes a la mañana, el consejo provincial del Partido Justicialista bonaerense se reunirá en La Plata. Rosca política y coyuntura electoral, los ejes principales.

El consejo provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que encabeza Máximo Kirchner, se reunirá en la sede de La Plata este viernes 31 de marzo a las 10.30 de la mañana. El temario estará compuesto de 4 grandes tópicos: la estrategia electoral de cara a las elecciones y la situación actual, aspectos relacionados con las finanzas del partido y la campaña de afiliaciones en los municipios.

El encuentro se realizará en una semana en la que se llevará adelante el segundo encuentro de “Luche y vuelve” que propone que Cristina Fernández sea la candidata máxima en las próximas elecciones. En efecto, este sábado se hará el segundo Plenario de la militancia en la provincia de Chaco bajo la consigna “Democracia sin proscripción”, comandada por Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“De eso seguro hablemos”, confesó uno de los participantes a este medio. Otro de los tópicos estarán relacionados con comenzar a darle forma a las próxima campaña del oficialismo, en medio de un año en el que la oposición - sin Mauricio Macri en ninguna lista - comienza a definir los nombres que irán a las urnas.

Respecto de una posible definición en torno a la figura de Axel Kicillof, es decir si acompañarán o no una posible reelección, el silencio y hermetismo reinan por estas horas. Desde el entorno del mandatario la postura, en off, es clara y contundente: “Nosotros queremos jugar en Provincia”, confiesan. Aunque también advierten que el poder de lapicera “lo tiene Cristina”. “Jugaremos donde ella defina”, sentenciaron.

En esa línea, el mandatario no se mueve de la provincia de Buenos Aires y no salió del territorio en lo que va del año. En cambio, desde la agrupación liderada por Máximo Kirchner la posibilidad de que el gobernador vaya como candidato a presidente no la niegan ni confirman.

Por su parte, el ministro de Infraestructura provincia - e intendente de Malvinas Argentinas en uso de licencia - Leonardo Nardini, se refirió al tema y dijo: “Lo importante es el proyecto. Las definiciones las tomarán después Cristina, Axel, Máximo y los demás actores del Frente de Todos como Sergio Massa o el presidente de la Nación”.

Del encuentro participarán todos los consejeros provinciales, entre los que se encuentran intendentes, intendentas, ministros y ministras provinciales y también del gobierno nacional. La última reunión había sido el 14 de febrero pasado. Allí, Máximo Kirchner se reunió con los responsables de los PJ locales del interior de la provincia donde el Frente de Todos no gobierna.