Alberto entregará pensiones por discapacidad tras la vuelta del ajustador Dujovne

El presidente encabezará un acto en el entregará la pensión 200 mil. Dujovne dio una entrevista donde pidió recortarlas porque "la mayoría son truchas".

El presidente Alberto Fernández entregará este viernes pensiones no contributivas a 200.000 personas con discapacidad, informaron fuentes oficiales. El acto llega justo después de la reaparición del ex ministro de Hacienda de Macri, Nicolás Dujovne, en el cual pidió un feroz ajuste del gasto público y apuntó especialmente contra los jubilados (con suba de la edad de retiro) y la entrega de beneficios para discapacitados, a los cuales definió como "truchos" en su mayoría.

Fernández estará acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el acto que se realizará a las 11 en la sede central del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad, ubicado en Ramsay 2.250 en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.

Dujovne se siente "reivindicado"

El ex ministro Nicolás Dujovne reapareció recientemente en una entrevista con Alejandro Fantino por América, en la cual defendió su gestión, aseguró que se siente "reivindicado" y pidió por un ajuste mayor que incluya suba de la edad jubilatoria y recortes en las pensiones por discapacidad.

"Sí, absolutamente", respondió Dujovne ante la consulta de Alejandro Fantino de si se sentía "reivindicado" por las medidas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, en una entrevista que brindó en Animales Sueltos (América) el miércoles por la noche.

"La economía que estamos viendo no tiene norte, no va para ningún lado. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? ¿90%, 100%, 120%?", cuestionó. Sin un ápice de autocrítica, afirmó que la situación actual "es la contrafáctica de nuestra economía, es decir es el resultado de no haber seguido con el programa que estábamos llevando adelante nosotros". "Este gobierno durante dos años y medio regó la plantita de la inflación, hasta que fue trepando por las paredes con riesgo de convertirse en una hiperinflación", agregó.

En cuanto a las medidas que considera que hay que tomar, el ex panelista del programa Odisea Argentina reclamó "bajar el gasto público" y "subir la edad jubilatoria, deberíamos ir a 68 para hombres y mujeres, no tiene ningún sentido tener una jubilación distinta para los hombres que para las mujeres". En el mismo sentido, pidió avanzar con una reforma laboral, uno de los ítems que Macri impulsó durante su gestión pero que no llegó a implementar antes de su derrota. Hay que “modificar la legislación laboral y revisar las pensiones por invalidez porque la mayoría son truchas", señaló.

La Agencia de Discapacidad le salió al cruce a Dujovne

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, repudió este jueves los dichos de el exministro de Economía macrista, Nicolás Dujovne, que había afirmado que "la mayoría" de las pensiones por invalidez en el país son "truchas".

"Dujovne miente sobre las pensiones para personas con discapacidad y deja en claro que el macrismo quiere recortar sin importar la vida de la gente", indicó Galarraga en un comunicado. En ese sentido, el funcionario remarcó que "lo que expresa el ex ministro de Mauricio Macri" es la "invisiblización" de los "sectores más postergados de la sociedad" a quienes "les niegan un derecho".

De esta manera, el funcionario nacional sostuvo que "Dujovne no solo miente e intenta sembrar dudas sobre las pensiones, sino que desconoce de lo que habla", a la vez que sostuvo que los dichos del ex ministro forman parte de "las ideas del macrismo y parte de la política que ya implementaron cuando estuvieron en el gobierno".