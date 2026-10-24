Milei patea la suspensión de las PASO para diciembre y puja con los gobernadores por una nueva Corte Suprema

El Gobierno no tiene los votos para suspender las PASO de 2027. Es lo que afirman diversas fuentes en Casa Rosada y es la misma información que tienen en la otra vereda, en el peronismo.

{{{htmlAmp}}}

El PJ va a trabajar hasta el último día de este año para que Javier Milei se mida en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene. Así quedó establecido en la reunión del jueves por la noche entre los popes del peronismo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿Cuándo se tratará la suspensión de las PASO en el Congreso?

El Gobierno corrió su deadline de noviembre a enero. Hace un mes decían que si no salía el 1 de noviembre, no salía más. Pero en la Rosada van a volver a insistir.

El plan de Karina Milei, los Menem y Diego Santilli es unir el debate de la reforma electoral a la discusión por el Presupuesto. La ley de leyes podría ser tratada entre la segunda quincena de noviembre o directamente en diciembre en las sesiones extraordinarias. El oficialismo intenta con el Presupuesto seducir voluntades de las provincias.

Milei va a todo o nada en las sesiones de diciembre por la suspensión de las PASO. Si no salen ahí, habrá finalmente internas en 2027, un peligro que Luis Caputo quería evitar por las corridas cambiarias que sufrieron los últimos dos gobiernos tras esas elecciones de agosto.

Frente común opositor: el acuerdo del PJ para acorralar a Milei

El PJ se unió en esta batalla. Desde Sergio Massa hasta Axel Kicillof trabajarán junto a los gobernadores del PJ para lograr que Milei se mida en las PASO.

Los otros gobernadores, los aliados al Gobierno, le van poniendo en medio de las negociaciones temas sobre la mesa a Milei. Uno de ellos, y de los más importantes, es completar la Corte Suprema.

Negociaciones al límite: la presión por la Corte Suprema y el rol de Mahiques

Varios de los mandatarios aliados al Gobierno le piden a Milei sumar dos jueces más a la Corte Suprema. Lo hicieron saber esta semana a través de crónicas periodísticas de editorialistas. Pretenden una Corte de cinco jueces con Ariel Lijo y Mariano Borinsky. A cambio le darían a Milei, pero sobre todo a Karina Milei, los votos en el Senado (se necesitan dos tercios) para poner su Procurador General de la Nación: Juan Bautista Mahiques, hoy ministro de Justicia.

Esta es una ambición que tiene Mahiques, llegar a ese lugar. Pero en el Gobierno son cautos. "Nadie nunca le propuso nada a Juan. Ni Javier ni Karina jamás le dijeron vas a ser ministro de Justicia y después Procurador. nada, eso no existe", afirmó una fuente judicial a El Destape.

Los gobernadores que quieren una Corte de cinco tienen un problema: Milei no quiere saber nada ahora con completar el máximo tribunal. "Está muy conforme con esta Corte de estos tres jueces. La realidad es que es una Corte que no molesta y que está actuando de acuerdo a las necesidades actuales económicas de nuestro país", afirmaron ante El Destape desde el Gobierno.

La postura inflexible de Javier Milei frente al máximo tribunal

"Javier no quiere volver a sufrir el fracaso que ya sufrió cuando quiso poner a Lijo y a Manuel García Mansilla. No es momento ahora de meter ese debate. va a estar con la misma Corte hasta el 10 de diciembre de 2027", advirtieron en el Gobierno ante este portal.

Será una puja que seguramente esté arriba de la mesa cuando se debata el Presupuesto y la reforma electoral en el comienzo del verano en Argentina.