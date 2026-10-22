La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, apuró al gobierno de Javier Milei para las negociaciones por la reforma electoral. Mientras la Casa Rosada continúa las conversaciones con los gobernadores, la ex ministra de seguridad planteó al mes de diciembre como plazo para tener los acuerdos listos en el Senado.

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¿Hasta cuándo hay plazo para suspender o eliminar las PASO según Bullrich?

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"El esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 31 de diciembre", afirmó Bullrich en una entrevista con Infobae. La jefa de la bancada recordó que la Cámara Federal Electoral presentó una nota en la que afirmó que el último mes del año "era el deadline" para las definiciones sobre el sistema electoral y luego recordó que por usos y costumbres que en los años de elecciones "no se cambian las leyes electorales".

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de una postura intermedia, como unas Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligatoriedad, a la que solo apelen los frentes políticos que los necesiten, Bullrich respondió que "es una alternativa, no se si para este momento" y sintetizó: "Ahora estamos tarde, porque se nos pasó el año y ahora va a ser: se suspende o no".

La jefa de la bancada afirmó que en el oficialismo están "trabajando los votos para eliminar las PASO". Las negociaciones dentro del recinto con los senadores aliados las lleva Bullrich, pero la llave para la aprobación la tienen los gobernadores. Las conversaciones, en nombre de la Casa Rosada, las lleva el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

"Él es un optimista consuetudinario. Yo los tengo ahí (a los senadores), hablo todos los días, vienen a mi despacho. Veo las actitudes", aclaró la jefa de la bancada, diferenciando los dos roles.

¿Cómo avanzan Las negociaciones adentro y afuera del Congreso?

Fuentes de la bancada de LLA consultadas por El Destape se apegan a la versión de que "todo está en manos de Santilli y los gobernadores". "Siguen las conversaciones, pero de momento no hay mayores definiciones", acotaron desde la bancada de la Unión Cívica Radical, cuyos diez votos son escenciales para las aspiraciones del oficialismo.

Desde la vuelta del viaje a París, en el que Milei se llevó a la mitad de los gobernadores, Santilli se reunió con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Juan Pablo Valdéz (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan).

En el cónclave con Jaldo y Valdés, según se informó, se abordó la reforma electoral, sin mayores detalles. Mientras el tucumano se niega a eliminar las PASO, el correntino estaba dispuesto a ordenar a sus senadores que voten a favor de la reforma electoral, en tanto y en cuanto le cumplan el canje de Zona Fría por Zona Cálida.

En la capital de Francia, el "Colo" pidió a los gobernadores "apurar los acuerdos" por la reforma electoral. Los mandatarios, casi a coro, le preguntaron: "¿Qué tienen ustedes para ofrecer?".

Desde el entorno de un jefe provincial presente en París habían agregado que la Casa Rosada había ofrecido levantar sus potenciales candidatos de LLA para que los gobernadores puedan reelegir sin contrincantes que le disputen el voto opositor al peronismo opositor en sus provincias.

Este martes, Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en Casa Rosada al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido a nivel nacional, Fernando De Andreis. Fuentes amarillas afirmaron que no se abordó el tema de la reforma electoral.

El dilema de los votos en el Congreso y la posibilidad de extraordinarias en diciembre

Según se informó, durante la reunión los referentes de La Libertad Avanza y el PRO abordaron sobre los proyectos de la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno, como el Presupuesto 2027, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la ley de biocombustibles y la Reforma Electoral.

Fuentes de LLA, que están al tanto de lo que se debate en la mesa política del gobierno de los Milei, comentaban la semana pasada que "los votos están" para la reforma electoral y que "una vez que lo aprueben en el Senado, en Diputados pasa caminando".

Si la reforma electoral entra en el deadline de Bullrich, sumado a que los cálculos del oficialismo en la Cámara baja proyectan una media sanción del presupuesto 2027 para fin de noviembre, es inevitable el pedido de sesiones ordinarias para diciembre en el Congreso.

Tensión en la Casa Rosada y un mensaje en X: “Se vienen cositas”

Los desmarques de Bullrich son cada vez menos ambigüos, a medida que se acerca el año electoral. Por caso, en la entrevista con de hoy en Infobae afirmó estar "preparada para ser presidente". Según reportó este medio, en la Casa Rosada están arrepintiendose de haber considerado a la ex candidata de Juntos por el Cambio como potencial vice de Milei para el 2027. Horas después de la nota, publicó, críptica, un mensaje en X: "Se vienen cositas".