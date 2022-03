Kicillof abre sesiones ordinarias de la Legislatura: "Vamos a salir con más Estado, no con menos Estado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugura esta tarde el 150º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugura este miércoles el 150º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, con un mensaje en el que enfatizó en los programas que su gestión implementa para alcanzar la reconstrucción económica y social del distrito. Cabe recordar que, de acuerdo a la Constitución de la provincia, la apertura de sesiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores se realizan el primer día hábil del mes de marzo.

Antes de comenzar, cabe destacar, el máximo mandatario pidió un minuto de silencio por las pérdidas a causa de la pandemia del COVID-19, la invasión rusa a Ucrania y los excombatientes de Malvinas que perdieron la vida. "Asumimos en un estado de emergencia, ante una situación muy frágil y con un Estado que no estaba presente. No vinimos a poner excusas sino a trabajar sin descanso para reconstruir y transformar a nuestra provincia", inició.

Al mismo tiempo, Kicillof remarcó que mantendrán el estímulo a todas las actividades industriales, el crecimiento económico, la mejora de distribución del ingreso, la generación de empleo genuino, formal y bien pago; el fomento de la obra pública y la justicia social. "Nos ha tocado un tiempo duro y de incertidumbres. Desde nuestro punto de vista, resulta cada vez más necesario fortalecer las instancias públicas de protección social y promoción de nustras capacidades estatales. Vamos a salir con más Estado, no con menos Estado", sostuvo.

El jefe de la jurisdicción continuó: "No fue la mano del mercado la que llevó adelante las políticas de todo tipo para dejar atrás la pandemia, ni será tampoco la mano invisible del mercado la que repare las marcas que dejó la catástrofe. Es un Estado presente, sensible y protector, el que está empezando a dar vuelta la historia y el que debe asegurarle a las y los bonaerenses, un tiempo mucho mejor". Y agregó: "La pandemia aún no terminó pero es conveniente hacer el recuento porque desde que contamos con la vacuna, la pandemia es otra cosa. Transitamos tres olas y en otros países se cuentan hasta cinco".

Además, se refirió al importante Plan de Vacunación para combatir al coronavirus y a la inversión sanitaria "más grande de la historia" realizada en PBA. “Hemos vacunado a cerca de 16 millones de bonaerenses con la primera dosis, a 14 millones con segunda dosis y a siete millones con la tercera dosis y el refuerzo. La cobertura es del 94%, del 90% y del 47% respectivamente". Y afirmó: "Si la provincia fuera un país sería el cuarto en cobertura de vacunación del planeta".

Tras mencionar los números positivos en relación a la economía, Kicillof señaló: "Esta recuperación económica no es algo natural. No hubiera sucedido sin un Estado presente y un Gobierno que acompañó, junto a municipios y el Gobierno nacional, a todos los sectores productivos a través de medidas de fomento económico". Además, destacó el papel de la oposición que "en Buenos Aires ha tenido una participación constructiva" y agradeció el apoyo a las medidas en relación a la obra pública, "motor" de dicha recuperación.

"Nuestra provincia es el corazón productivo de la Argentina. En relación con el país, representa al 39% de la población; el 35% del PBI; pero es también el 50% de la industria manufacturera, el 40% de la producción agropecuaria, el 40% de las actividades de construcción, el 37% del comercio, el 36% de las exportaciones y el 50% de las exportaciones de productos industriales", destacó el máximo mandatario bonaerense. Entre el 2020 y el 2021, se registraron 47 mil nuevos puestos formales de trabajo. "Gobernar es crear trabajo", sostuvo señalando que "es y será la prioridad máxima".

Luego de asegurar que jamás dejarán una obra iniciada sin terminar porque haya sido comenzada por otro partido político, señaló que deben "trabajar para el pueblo más allá de las grietas" y destacó que se canceló la totalidad de la deuda de la gestión anterior en obra pública, reactivando más de 400 obras que habían quedado paralizadas. Mientras que agregó: “Necesitamos fomentar la demanda agregada, necesitamos generar mayor inclusión, necesitamos generar crecimiento salarial, sino no hay recuperación posible".

Con respecto al tiempo de gestión, Kicillof sostuvo: "Llegamos al Gobierno con la convicción de construir una provincia con más trabajo y menos deuda, con más producción y menos especulación. Con más solidaridad y menos privilegios para unos pocos. Juzgarán ustedes pero creo que hemos podido hacerlo durante estos dos años tan difíciles". Allí destacó una "batería de políticas públicas de crédito" para la producción y el empleo, remarcó la inversión pública y la recuperación salarial, que poco a poco "están creciendo por arriba de la inflación".

Uno de los ejes principales fue el avance del Programa de Reconstrucción y Transformación provincial 6x6, presentado por el gobernador el 9 de diciembre último, luego de "seis años de crisis y pérdidas" por la pandemia y el macrismo. Se trata de un programa de diez (10) medidas entre las que se destacan la propuesta de asfaltar 100 mil cuadras de tierra en el conurbano; reparar los hospitales bonaerenses y las escuelas, así como construir nuevas; fortalecer la oferta de formación para los docentes; duplicar la cantidad de policías en el Gran Buenos Aires y crear 1.100 policías rurales.

También consiste en relanzar la obra social bonaerense IOMA; mejorar la conectividad rural; promover centros universitarios y de educación superior locales; avanzar en un portal y una app para integrar los servicios y trámites de la administración pública; lanzar un plan para la digitalización y formación laboral de los jóvenes; implementar el programa Turismo Todo el Año y en Toda la Provincia, y expandir todas las líneas de financiamiento para pymes e inversión.

