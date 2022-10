Patricia Bullrich criticó el "gradualismo" de Macri y el acuerdo con el peronismo de Larreta

Lo hizo en medio de la interna de Juntos por el Cambio. La ex ministra de Seguridad aseguró que su candidatura a presidenta es "indeclinable". Afirmó que no tiene rivales.

La presidenta del Consejo Nacional de PRO, Patricia Bullrich, confirmó su candidatura a presidenta de cara al proceso electoral de 2023. En medio de la interna de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad se diferenció de Mauricio Macri y definió al gradualismo que se llevó adelante durante su gobierno como “una muerte lenta”. En tanto, criticó la estrategia electoral de Horacio Rodríguez Larreta que buscaría un proyecto político con el peronismo adentro.

Durante una entrevista con NA, Patricia Bullrich remarcó que el “shock es lo único que va a generar que la Argentina pueda tener una salida más rápida”. En esos términos se expresó al ser consultada por su eventual plan de gobierno en materia económica. “La gente está decidida a un cambio y para que haya cambio en la Argentina tiene que ser alguien que se anime”, sostuvo. Ratificó que sus aspiraciones a competir el año que viene por la Presidencia de la Nación son indeclinables: “No tengo miedo”, enfatizó.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En medio de la interna en Juntos por el Cambio, Bullrich fue consultada sobre si su principal rival era Horacio Rodríguez Larreta o, eventualmente, Mauricio Macri y afirmó: "Yo no tengo rivales en el PRO. Tengo la decisión de ganar la voluntad popular, así que no tengo rivales". Según la dirigenta del PRO, puede ganar la voluntad popular porque la gente la ve como fortaleza para gobernar el país. "Me ven que tengo ideas claras; que sostengo las cosas, no tengo miedo, y que voy a ser capaz de enfrentar los obstáculos que me pongan en el camino. No es un problema de rivalidad. No miro al costado, miro a la sociedad", remarcó.

Diferencias con Macri y Larreta

Sin embargo, la ex ministra de Seguridad dejó en claro sus diferencias con Mauricio Macri en su estrategia económica durante su eventual gobierno. Patricia Bullrich estará hoy en el predio de La Rural en el lanzamiento de "Para qué", el libro de Macri. En este marco, hizo referencia al gradualismo de 2015 durante el gobierno de Macri y afirmó: "ya la hemos probado, fracasó o por lo menos no nos llevó al lugar donde queríamos ir". En este sentido, sostuvo que "el shock es lo único que va a generar que la Argentina pueda tener una salida más rápida. Un gradualismo es una muerte lenta".

También apuntó contra la estrategia electoral de Larreta para un acuerdo con el 70 por ciento del peronismo. Afirmó que "si el 100 por ciento del país quisiera hacer un acuerdo para modernizarse, salir y cambiar las leyes, adelante. Estoy de acuerdo. Estaría arriba del 70. Ahora, la Argentina ha demostrado que tiene sectores muy retrógrados que siempre defienden sus propios intereses. Entonces, yo no voy a esperar a tener ni un 40, 50, 60 o 70 por ciento".

"Yo voy a trabajar con los votos que saque y logrando los cambios de manera inmediata para que la gente vea que estamos en la dirección del país correcta. No me voy a detener a hacer números políticos. Voy a conseguir el apoyo de los que quieran. Los que se pongan en contra será responsabilidad histórica de ellos", remarcó. Sobre el armado de una posible coalición electoral dijo que es importante tener fórmulas cruzadas donde esté el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano. "Para mí la coalición no es electoral, es de gobierno", completó.