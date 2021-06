La pregunta que descolocó a Patricia Bullrich en TN: "No lo puedo asegurar"

Patricia Bullrich fue humillada por una pregunta que le hicieron en TN sobre la vacuna Pfizer. Así fue el inevitable papelón de la presidenta del PRO en vivo.

Pese a que fue desmentida por las autoridades de Pfizer, una de las tantas vacunas contra el coronavirus, y a que pasó un verdadero papelón ante los ojos de toda la sociedad argentina y también de los propios expertos estadounidenses, Patricia Bullrich sigue montando un circo para tratar de desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández. En las últimas horas, y en su visita a TN, un periodista la dejó muy mal parada con una pregunta que la descolocó.

Mientras continúa instalando teorías conspirativas, afirmando que la Argentina no quiso comprarle vacunas a Pfizer, la ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri indicó que el oficialismo tuvo un acuerdo con Rusia para no negociar con el laboratorio estadounidense. Sin embargo, y ante la consulta de uno de los periodistas, no pudo explicar por qué sí se le compró a AstraZeneca-Oxford, vacuna sueco-británica.

"Carrió dice algo que es cierto: cuando uno mira y cruza los mapas del uso de las vacunas en cada lugar, se va a dar cuenta de que en todos los lugares en los que hay Sputnik V, no hay vacunas norteamericanas. La deducción es absolutamente razonable y verosímil". Y agregó: "Si en todas las partes del continente, incluso de Latinoamérica somos los únicos, la primera vacuna que entró fue la Sputnik V, no entró ninguna vacuna norteamericana".

Luego, le consultaron: "¿Hay un pedido explícito? ¿Es decir que Putin o el Gobierno de Rusia dice "nosotros vamos", pero no entra ninguna vacuna norteamericana?". Titubeando, y sin ningún tipo de argumento, Bullrich expresó: "Yo... no hemos podido leer el contrato, pero que ahí hay una cláusula o algo que impide la convivencia pudo haber sido un elemento. No lo puedo asegurar, no lo sé".

Como si fuera poco, y dejando en evidencia la floja teoría conspirativa de la ex funcionaria macrista, una periodista también afirmó: "En Brasil ahora está entrando Sputnik V y tiene Pfizer...". Intentando sostener su planteo, Bullrich manifestó: "Pero es al revés. Brasil primero compró Pfizer y después Sputnik V".

"Si hay algún lugar en el que hay una determinada vacuna y después compra una vacuna rusa, los rusos van a decir: 'No, yo no voy a donde haya una vacuna norteamericana'. Dicen: 'Yo puedo tener una capacidad de darte toda la vacuna si vos cerrás solamente conmigo'", añadió.

Pfizer desmintió a Patricia Bullrich en el Congreso

Durante la reunión con representantes de laboratorios que se llevó adelante en el Congreso de la Nación, desde el laboratorio Pfizer volvieron a desmentir los dichos de Patricia Bullrich con respecto a las supuestas coimas del Gobierno para firmar contratos y conseguir vacunas contra el coronavirus.

En la audiencia, los representantes de los Laboratorios Pfizer, Nicolás Vaquer y Miguel del Pino, respondieron a las preguntas de los diputados y negaron estas teorías expresadas por la ex ministra de Seguridad.

El diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin, consultó si hubo algún pedido de retorno, coima o la exigencia de parte del Estado de colocar un intermediario entre el laboratorio y la compra de vacunas. Como respuesta, Nicolás Vaquer sostuvo que "en ningún momento se le realizaron pedidos de pago indebidos o exigencias de intermediarios a Pfizer".