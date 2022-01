Internet para presos: la fake news de Patricia Bullrich para atacar al gobierno

La ex ministra de Seguridad mintió para lograr atacar al gobierno nacional. Es por la mejora en la conectividad de las cárceles, pero no por los motivos que dijo la ex ministra.

05 de enero, 2022 | 09.46

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich manipuló una noticia con información falsa para atacar al gobierno nacional en el combate contra la inseguridad. La dirigente macrista publicó que el gobierno garantizaba internet a los presos, pero la realidad es bien diferente. Todo comenzó en la noche del martes cuando Bullrich compartió una nota del diario La Nación cuyo título afirmaba: "Destinan mil millones de pesos para mejorar el acceso a internet en las cárceles". La ex funcionaria publicó un mensaje manipulado: "Alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina 1000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente: ¡atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo!". Bullrich además se encargó de publicar su tweet con una imagen de la nota, pero sin el link. De esta forma se garantizaba que los usuarios creyeran la información falsa y no entraran a la nota que negaba lo que planteaba la ex ministra de la Alianza. El desembolso de dinero en internet, como informa el periodista Gabriel Di Nicola, busca bajar el gasto del Estado y garantizar que estén dadas las condiciones para que se haga justicia. "El programa, que se dio a conocer hoy en el Boletín Oficial, tiene el objetivo de aumentar la conectividad para continuar con las audiencias judiciales hechas de forma virtual desde los penales y, así, reducir los gastos en los traslados de los presos desde las unidades penitenciarias hacia los tribunales", indicó. Varios usuarios de la red social Twitter salieron al cruce de Bullrich al sostener que se trataba de una mentira.