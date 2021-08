Encuestas PASO 2021: el Frente de Todos saca 7,8 puntos en PBA

Un sondeo realizado por la Celag a nivel nacional le da una ventaja de 5 puntos al oficialismo sobre Juntos por el Cambio. A nivel provincial, la diferencia es más grande.

A dos semanas de las PASO, el Frente de Todos mantiene la delantera de intención de voto para estas elecciones 2021 superando por más de 5 puntos a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Según el último sondeo de la Celag, el oficialismo incrementa la ventaja en la Provincia por casi 8 puntos.

En diálogo con Roberto Navarro por El Destape Radio, Alfredo Serrano Mancilla, director del El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica afirmó que "el comportamiento político electoral en la Argentina sigue estando bastante similar a lo que se obtuvo en 2019, sigue habiendo dos bloques políticos en el país, uno mayor que el otro". "De cara a las legislativas, el Frente de Todos sigue aventajando a Juntos por el Cambio a nivel nacional", sentenció.

"Los bloques están bastante afianzados", aseguró al tiempo que se refirió a la imagen del presidente de la Nación, Alberto Fernández. "Sigue en un 46% de imagen positiva, por encima de la intención de voto de las elecciones de 2019. La credibilidad es su fortaleza", precisó.

Dentro de los puntos a favor de la campaña del Frente de Todos, Serrano Mancilla destacó que "en el oficialismo no hay diversidad de candidatos" como una de las fortalezas del espacio. "La evaluación de la campaña de vacunación es muy positiva", destacó.

En esta línea, informó que la diferencia sobre el voto válido ubica al Frente de Todos "a nivel nacional, 5 puntos arriba, 5,2". "La Provincia de Buenos Aires va más arriba, están proyectados 7,8", agregó.

En cuanto a la suerte del macrismo en la próxima contienda, el director del Celag analizó a los votantes de Juntos por el Cambio. "En Juntos por el Cambio sigue habiendo un núcleo duro que lo va a seguir votando. De hecho, muy parecido a lo que pasó en 2019 a pesar de estar cayendo en términos económicos", observó.

"Ellos tienen dificultad para construir un frente amplio porque uno percibe en la imagen de (el expresidente Mauricio) Macri y de (la exministra de Seguridad de la Nación Patricia) Bullrich, que son muy bajas, fallan como cohesionadores del espacio y tienen dificultad para ampliar la base", precisó.

"Ahí ellos tienen la complejidad a diferencia del Frente de Todos que, a pesar de las divergencias internas, ha sabido seguir consolidando la alianza que le garantizó buenos resultados electorales", afirmó al tiempo que insistió con la ventaja del oficialismo sobre el espacio que lidera el expresidente. "Me atrevo a decir que en las PASO también (mantendrán la ventaja del 2019), seguramente con menos holgura que en el 2019, pero por ahora los números no son malos", señaló.

Sobre la imagen de Mauricio Macri tras haber reaparecido en la escena luego de su permanencia en Europa, Serrano Mancilla aseguró que, con datos desde el 2019 a la actualidad, "Mauricio Macri no está por encima de los 25 puntos". Por su parte, el caso de Patricia Bullrich "es casi parecido" ya que "no llega a pasar los 30 puntos de imagen positiva".

"Son referentes de la derecha argentina que no han tenido la capacidad para crecer y mejorar su imagen positiva a pesar de los silencios de uno o el abuso de palabras de otras", consideró. "Tienen la huella de la gestión negativa durante 4 años. La sociedad no los ve con buenos ojos y ese es un dato estable, más allá de la coyuntura", aseguró aunque "hay un núcleo duro de votantes que vota en contra del peronismo. Este votante hace una buena elección pese a lo que ellos (Juntos por el Cambio) hagan".

Hacia el final de la entrevista, Serrano Mancilla analizó las campañas de cara a las PASO y observó: "lo que pienso en voz alta es que a la ciudadanía le preocupa la cotidianidad". "No me imagino a nadie que se levante por la mañana y tenga que ir a trabajar muy lejos y esté preocupado de que el populismo es una amenaza para la democracia. La cotidianidad ocupa y preocupa, cuán endeudados están en las familias, no el Fondo Monetario", completó.