Coronavirus: En villa 31 los casos de covid-19 se duplican 9 veces más rápido que en el país

Los casos de coronavirus en la Villa 31 y 31bis se duplican 9 veces más rápido que en el resto del país. La tasa de duplicación es un dato central: es el número de días que pasan entre que se multiplican por dos los casos confirmados. En el país hoy es de casi 23 días; en la Villa 31 de 2,4 días. Es decir, 9,5 veces más rápido. Según la información del ministerio de Salud porteño, en esa villa ya hay 132 casos confirmados y una mujer fallecida. El primer caso fue detectado el 21 de abril. En las villas porteñas los casos ya suman 207 y desde la oposición a Horacio Rodríguez Larreta reclaman por un protocolo específico para estos barrios siempre postergados.

En resumen: con los datos actualizados al sábado a la noche, en la Villa 31 y 31 bis los casos se duplican cada 2,4 días mientras que en el país lo hacen cada 22,9 días. Los datos de ese barrio tan codiciado para el negocio inmobiliario son similares los que tenía el país al inicio de la pandemia, antes de que se tomaran las medidas de aislamiento. Es decir, tiene los números de donde no se interviene desde el Estado para frenar la pandemia.

La tasa de duplicación fue uno de los puntos centrales que marcó el presidente Alberto Fernández cuando hizo el último anuncio de extensión de la cuarentena. Ese día, el 25 de abril, la tasa a nivel país era de 17,1 días. Hoy, según los cálculos de Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el número mejoró y los casos de duplican cada 22,3 días. Pero eso es a nivel país, en la Villa 31 es a la inversa.

En base a la información que brinda el ministerio de Salud porteño y las organizaciones sociales, El Destape reconstruyó la progresión de casos en Villa 31 y es la siguiente: el primer caso se detectó el martes 21 de abril; el sábado 25 había 3; el jueves 31 ya eran 57; el viernes 1 trepó a 80; y el sábado 2, último reporte, eran 107 los confirmados. Con esos números, este medio consultó a Aliaga y el cálculo da que en ese barrio los casos se duplican cada 2,4 días.

La Villa 31 es la que acumula más casos pero no es la única. En el reporte del sábado a la noche se consignaba que en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, ya hay 62 casos confirmados y 15 sospechosos; en la villa 21-24 hay un confirmado y 14 sospechosos; y en las villas Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Barrio Ramón Carrillo, Ciudad Oculta, Villa 20, Barrio Fátima y Los Piletores hay entre 1 y 2 casos confirmados. Lo que había en la Villa 31 hace apenas 13 días.

La situación fue denunciada por legisladores y comuneros porteños, por organizaciones sociales como La Garganta Poderosa y por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que van a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En diálogo con El Destape Radio, la legisladora María Bielli y la comunera Sofía González advirtieron esta semana sobre esta situación. La legisladora Bielli denunció que en la Villa 31 los casos “se duplicaron en 2 días” y explicó que le presentaron varias propuestas al gobierno de Rodríguez Larreta. “No se puede abordar ninguna situación con las mismas herramientas que había antes de la pandemia y en la Villa 31 no hay más recursos que antes”, resumió Bielli. La comunera González sostuvo que “Rodriguez Larreta habla de la urbanización de la Villa 31 pero esto demuestra que no se hizo” ya que siguen con problemas para tener agua, advirtió que se necesita una “mayor presencia del gobierno de la ciudad en las villas" y que “en medio de la pandemia, Rodriguez Larreta sacó un decreto sobre urbanización de Villa 31 y lo único que puso es como los vecinos van a tener que pagar por los terrenos".

A la multiplicación de los casos hay que sumarle la muerte de Toribia Balbuena, de 84 años, madre de una de las primeras contagiadas de coronavirus en la Villa 31. “No se murió, ¡la mataron de abandono! La mataron de desidia, la mataron de indiferencia, la mataron de mezquindad”, denunciaron desde La Garganta Poderosa, en un comunicado donde relataron: “Casi 48 horas después del resultado positivo que recibió su hija, sí, dos días después, nos llamaron los responsables de Contactos Estrechos de la Ciudad, para ‘pedirnos’ el número de teléfono de sus padres, cuando ya no sabíamos en qué medio nos faltaba denunciar sus falsos operativos. ‘Ellos fueron aislados’ decían públicamente, antes de pedirnos el teléfono, amparados en el silencio forzado de muchos vecinos que temen por su vida, pero también tienen miedo de perder sus casas, en un barrio que por supuesto sigue padeciendo desalojos y suba de alquileres, en la más absoluta informalidad. Confirmada en ‘la tanda de nuevos contagios’, la madre del ‘Caso Cero’ quedó internada el domingo último por Covid-19. Y ahora su esposo, Ramón, llora su fallecimiento desde otra cama del mismo hospital, porque también está contagiado”.

No es todo. El periodista Jorge Duarte informó en su cuenta de Twitter que hay dos casos positivos entre los trabajadores del Coto de Retiro, lindero a la villa 31, y que los trabajadores piden que se aplique el protocolo de aislamiento mientras la empresa insiste en que sigan atendiendo

El premio Nobel Pérez Equivel y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundarora Cortiñas encabezan un documento donde denuncian la situación de la Villa 31 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí denuncian: “Una y otra vez, nos preguntamos cómo podría ignorar el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que semejantes condiciones de pobreza estructural, en el distrito que gobierna una misma gestión hace 13 años, indefectiblemente quedarían en carne viva frente a una pandemia que ahora nos amenaza con una catástrofe. ¿Podía ignorarlo? No. ¿Podía ocultarlo? Sí”. El documento lo firmaron Rita Segato, Adrián Paenza, Boaventura de Sousa Santos, Liliana Herrero, Rita Cortese, Pablo Llonto, Sonia Alesso, Diego Capusotto, Julieta Díaz, Alejandro Apo, Pedro Saborido, Soledad Villamil, Sebastián Wainraich, Leonardo Sbaraglia, Luciana Peker, Norman Brisky, Joaquín Furriel, Juan Carlos Baglietto, Piñón Fijo, Thelma Fardín, Ricardo Bochini, Juan Minujín, César Gonzalez, Sergio Maldonado, la Comisión Provincial por la Memoria, Familiares de Desaparecidos, el CELS, entre otros.