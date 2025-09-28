"Pablo ya no es Pablo": el dramático testimonio de la madre del fotógrafo baleado

La madre de Pablo Grillo le escribió una carta a la jueza de la causa, María Servini, en la que reveló la dramática situación del fotoperiodista, que fue baleado por la Gendarmería el 12 de marzo en el Congreso. "Se olvidó de comer, y apenas puede hablar", redactó.

María del Cármen Bucceroni escribió una carta enviada a la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a cargo la causa penal. Según explicó en la misiva "Pablo dejó de ser Pablo, le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto", imploró.

Y explicó: "No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses ni tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, sólo pedimos justicia y sabe una cosa: el sólo tenia una camara de fotos".

Bucceroni describió a su hijo como "un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares" y un "militante"

"Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre haciendo algo para él o para otros, siempre sueños, realizables y otros no pero siempre con esas ganas de hacer y vivir".

Luego, apuntó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a la que definió como, "una asesina" que "solo tiene ambición política".

"Hoy sus sueños (de Grillo) ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa", ", señaló.

En ese marco, señaló que el gendame que le disparó a Grillo, Héctor Guerrero" es "el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich, esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo". "Nosotros como padres no tenemos vida, solo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades", expresó.



Declaró el gendarme que le disparó a Pablo Grillo y dijo que "siguió los manuales"

El gendarme Héctor Guerrero, quien hirió a Pablo Grillo el pasado 12 de marzo en una manifestación, se presentó en Comodoro Py minutos antes de las 10 de la mañana del 17 de septiemebre, para declarr en la causa que investiga los hechos que derivaron en la internación y estado de alta gravedad del fotógrafo.

En el tercer piso del edificio judicial, ubicado en Retiro, el oficial fue indagado por el juez Ariel Lijo, quien subroga la causa perteneciente a María Romilda Servini, desde comienzos de este mes y hasta el final de esta semana.

En su breve declaración, el cabo dijo ser inocente, haber disparado como indican los manuales, que ese día no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes.

Por su parte, en vista de estas declaraciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en conjunto con LADH (Liga Argentina por los Derechos Humanos), aseguraron que los dichos realizados por Héctor Guerrero son falsos, por las pericias judiciales.

"De la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Pablo estaba de cuclillas, tomando fotos y sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”, expresa el CELS en un comunicado oficial.

De acuerdo a las pericias, es falso que el oficial haya disparado de acuerdo a reglamento ya que "el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Pablo 'a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él'".