Llaryora le reclamó a Milei el traspaso de la Autopista Ruta 19: "No podemos esperar más" Llaryora cargó contra Nación porque no firmó el decreto que habilite la ejecución de los 62,9 kilómetros que posibilitarán completar esta importante arteria vial nacional. El mandatario cordobés señaló que "si no quieren hacer la obra", la provincia se hará cargo.

30 de julio, 2025 | 15.51 En una nueva embestida contra la administración de Javier Milei, el gobernador Martín Llaryora cargó contra Nación porque no firmó el decreto para establecer el traspaso de las obras para la ejecución de los 62,9 kilómetros que posibilitarán completar la autopista de la Ruta Nacional 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba. “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso", apuntó el mandatario cordobés. La obra requerirá una inversión provincial de 196.308 millones de pesos y el Gobernador resaltó que se hará con fondos propios. “No podemos esperar más al Gobierno Nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, subrayó Llaryora, quien explicó que se trata de un trámite administrativo simple. En medio de la tensión entre ambas gestiones, el gobernador cordobés le exigió a la gestión libertaria que los trabajos para finalizar esta importante arteria vial nacional comiencen de inmediato. “Esta ruta la circulan todos, por esto estamos unidos más allá de los partidos políticos. Cuando uno hace una obra de estas, las hace para salvar la vida de todos, sin importar el partido político, sexo, religión. Por eso pido el apoyo de todos”, aseguró. El corredor Ruta Nacional N° 19 une la capital de la provincia de Córdoba con la localidad de Santo Tomé en Santa Fe, por donde circulan más de 3 millones de vehículos al año. Se trata de una vía de comunicación estratégica utilizada tanto por el tránsito nacional como internacional, formando parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico–Pacífico más importantes del país. MÁS INFO Seguridad vial Presentan un amparo para frenar el cierre de la Agencia de Seguridad Vial En el acto de preadjudicación, también recordó que se trata de una obra clave para la seguridad vial y la producción, que durante décadas fue reclamada por vecinos e intendentes del este provincial. “San Justo es uno de los departamentos más productivos. Necesitamos rutas, gas, líneas de alta tensión. No se puede producir sin infraestructura”, subrayó. También calificó de desidia la actitud de Nación y como “una vergüenza nacional que debe ser rescatada por los cordobeses". Por eso, llamó a transformar la actual “ruta de la muerte” en “la ruta de la vida”. El estado crítico de las rutas nacionales y provinciales representa un serio peligro para la seguridad vial. El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. Sumado a eso, más de 500 trabajadores cordobeses y 5.400 familias a nivel nacional se encuentran bajo una incertidumbre por el posible cierre de Vialidad Nacional. Si bien el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dio lugar a la medida cautelar que frena el decreto, el Gobierno apelará la medida, según adelantó el vocero Manuel Adorni en X. Obra pública: la importancia de la Ruta 19 y el proyecto de Córdoba La obra que encarará la empresa estatal Caminos de las Sierras comprende la finalización de 60 kilómetros que debió completar la Nación. De esta manera, incluye dos tramos: el primero va de Arroyito a Santiago Temple; y el segundo, de San Francisco a Cañada Jeanmaire. El presupuesto asciende a 153,9 millones de dólares y el plazo de ejecución será de 18 meses, generando unos 800 puestos de trabajo directos e indirectos, según el cálculo del Gobierno provincial. El plazo estimado para la obra es de 18 meses y forma parte de un plan de 882 millones de dólares para 2025. De esta manera, se estima que, antes de las elecciones provinciales de 2027, la autopista que unirá Córdoba y San Francisco, las dos ciudades que administró Llaryora antes de ser Gobernador, estará habilitada. El proceso se dividió en tres tramos: Arroyito – Santiago Temple (29,4 km): propuesta de José J. Chediack S.A.I.C.A.

San Francisco – Cañada Jeanmaire (16,8 km): propuesta de Benito Roggio e Hijos S.A.

Devoto – Cañada Jeanmaire (16,7 km): propuesta de Benito Roggio e Hijos S.A. TWITTER

